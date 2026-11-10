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「高雄聖誕生活節」13日登場 市集、音樂點亮商圈

中央社／ 高雄10日電

「2026高雄聖誕生活節」13日在中央公園登場，連5個週末推主題市集，結合特色美食、節慶市集、音樂演出及燈飾，串聯商圈，帶動歲末消費商機。

高雄市政府經濟發展局今天公布「高雄聖誕生活節」活動，這週末起連5週推耶誕小鎮市集，12月19日到27日辦耶誕黃金週推音樂演出活動，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，邀高雄30個商圈、青年及原住民族特色攤商參與。

高雄市長陳其邁表示，「聖誕生活節」已成為市民及遊客喜愛的歲末節慶品牌，今年持續擴大規模，結合在地商圈、特色攤商及多元文化元素，讓中央公園化身耶誕樂園，提供民眾豐富節慶體驗，期盼將活動人潮帶進周邊商圈，創造消費商機。

高市府文化局說，今年燈飾主題「聖誕高雄‧閃耀星光」，在中央公園打造冬日光景，主燈結合高雄城市特色與節慶元素，搭配園區多處主題燈飾，營造繽紛夢幻光影場景；主燈造型及展區亮點點燈時揭曉。

高雄流行音樂中心也公布5週年紀念商品表示，邀設計師方序中操刀整體識別視覺，方序中邀旅日藝術家李漢強共同創意發想，攜手「老江紅茶牛奶」、「陳財佑」、台灣服飾品牌「plain-me」及經典零食品牌「乖乖」推跨界聯名商品。

其中「高流不漏財聯名工具包」結合演唱會工作人員隨身攜帶工具需求，融入高雄抓漏達人陳財佑元素，從「抓漏」到「不漏財」，讓熟悉城市人物走進音樂工作現場。

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