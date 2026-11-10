高雄小小兵登陸 雲林首辦耶誕城

高雄市長陳其邁昨天公布二○二七高雄冬日遊樂園迎來重量級ＩＰ、知名的卡通人物「小小兵（Minions）」，明年一月廿三日至二月十四日於愛河灣、高雄港十六至十八號碼頭登場；雲林縣長張麗善昨宣布首辦耶誕城系列活動，本月十四日、十二月廿五日和卅一日皆有演唱會。

高市觀光局指出，高雄冬日遊樂園以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，規畫大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，打造充滿歡笑與童趣的「萌力派對」，預期將再創可觀經濟效益並帶動周邊商圈旅宿發展。

陳其邁透過盲盒開箱宣布ＩＰ為小小兵，表示為此市府醞釀大約二年，不斷地與授權方來回交涉；他也感性地說，這是自己任內最後一次公布冬日遊樂園ＩＰ，有人說只要把ＩＰ丟到愛河就會暴紅，其實最重要的是，愛河灣是高雄最美麗的景點，也是知名ＩＰ的水上星光大道。

另，雲林縣青年諮詢委員會多次建議比照新北耶誕城打造大型歲末節慶活動，張麗善採納，首度推出「二○二六雲林Holy High聖誕月」活動，本月十四日啟燈之夜，同步辦「青春雲林演唱會」，邀請丁噹、曾沛慈等藝人演出；十二月二十五日的聖誕狂歡演唱會邀請蕭煌奇、韋禮安、郭靜等演出；十二月卅一日跨年晚會也集結九組藝人，並施放長達三分卅秒的高空焰火。雲縣府也規畫十大光環境展區，主展區設在斗六人文親水公園，還有斗南展區、虎尾展區。