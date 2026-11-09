阿猴媽祖跨界拚觀光！ 屏東慈鳳宮旅展奪最佳創意獎

屏東市聖帝廟慈鳳宮本月6至9日首度參與台灣國際旅展，融合傳統宗教信仰、在地文化與創意互動展館規畫，獲大會頒發「最佳創意獎」，慈鳳宮將阿猴媽祖神尊從屏東恭請至台北，讓來自各地參展民眾及旅客近距離參拜祈福，認識屏東在地媽祖信仰。

阿猴媽魅力席捲旅展，旅展期間，慈鳳宮展館吸引大批民眾，參展廠商也到館內向媽祖參拜、擲筊，祈求展覽順利、業績長紅，吸引外國旅客參拜，展現台灣媽祖信仰跨越國界文化魅力。現場準備香火袋、平安符、壓轎金、平安水及媽祖文創貼紙，提供民眾索取，將阿猴媽平安祝福帶回家。

慈鳳宮表示，透過多元活動，讓更多人認識屏東在地文化，安排導覽老師介紹慈鳳宮及聖帝廟歷史沿革與文化故事，現場發祈願卡，邀請民眾寫下心願，活動結束後，慈鳳宮將所有祈願卡帶回屏東，掛置廟內燈籠，讓心願延續，祈願在阿猴媽的庇佑下，平安順遂、心想事成。

慈鳳宮推出創意擲筊祈福，依照民眾擲出聖筊數量，準備不同特色好禮，聖筊越多、禮物越豐富，吸引大批民眾排隊，即使沒有擲出聖筊，民眾仍可獲香火袋，將平安祝福帶回家；擲出1個聖筊以上，可獲阿猴媽加持過爆米花或煎餅；3個聖筊可獲每日不同款式阿猴媽平安御守；5個聖筊可獲得聖帝廟斜肩背包；8個聖筊則可獲Q版媽祖公仔或阿猴媽十全大禮包。

慈鳳宮表示，創意互動與特色贈品，讓原本具傳統儀式的擲筊文化，以更親近、有趣方式走進大眾生活，吸引不同年齡層參與，體驗傳統信仰文化，也帶著阿猴媽滿滿祝福與紀念品滿載而歸。

慈鳳宮總幹事黃原泓說，首度參展便獲「最佳創意獎」，是對團隊創意規畫與努力最大肯定，讓阿猴媽祖信仰及屏東在地文化登上國際觀光舞台，持續以創新方式推廣宗教文化，讓更多人認識屏東、走進屏東，也邀請全台民眾有機會到屏東旅遊，走訪屏東市慈鳳宮、聖帝廟，向阿猴媽參拜祈福。

更多活動資訊，請至阿猴媽祖「屏東慈鳳宮」粉絲團查詢。

屏東市聖帝廟慈鳳宮本月6至9日首度參與台灣國際旅展，融合傳統宗教信仰、在地文化與創意互動展館規畫，獲大會頒發「最佳創意獎」，慈鳳宮將阿猴媽祖神尊從屏東恭請至台北。圖／慈鳳宮提供

屏東市聖帝廟慈鳳宮本月6至9日首度參與台灣國際旅展，融合傳統宗教信仰、在地文化與創意互動展館規畫，獲大會頒發「最佳創意獎」，慈鳳宮將阿猴媽祖神尊從屏東恭請至台北。圖／慈鳳宮提供

屏東市聖帝廟慈鳳宮本月6至9日首度參與台灣國際旅展，融合傳統宗教信仰、在地文化與創意互動展館規畫，獲大會頒發「最佳創意獎」，慈鳳宮將阿猴媽祖神尊從屏東恭請至台北。圖／慈鳳宮提供