中國4海警船頂惡劣海象擾金門 海巡廣播驅離

東北季風增強海象惡劣，中國4艘海警船今天下午再度編隊航入金門限制水域。海巡署立即調派巡防艇前往，在強風大浪中以中、英文廣播，耗時2小時將4船全數驅離。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，第十二巡防區下午2時50分偵獲中國海警船「14608」、「14531」、「14604」及「14530」共4艘，兩兩一組分別自料羅東方及翟山西南方航入金門限制水域。

海巡署隨即調派巡防艇前推部署。面對強風大浪，海巡人員緊密監控其航行意圖，強勢阻擋中國海警船隊深入台灣海域，並持續以中、英文無線電廣播驅離。中國海警船最終於下午4時50分全數航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警船近期密集侵擾，近2週已6度編隊進入金門水域。此次在海象惡劣狀況下仍執意編隊侵擾，是極度不專業、不理性的行為，不僅罔顧航行安全，也造成過往船舶極大的航行風險。

海巡署強調，中國持續以「假執法、真擴權」方式破壞區域和平與穩定，海巡單位將全天候維持高強度監偵與部署，一旦發現侵擾行為即趨前監控驅離，秉持堅定執法立場，全力捍衛國家主權與海域安全。