屏東「皮蛇」疫苗公費補助擴大 年齡門檻下修至50歲

擴大照顧弱勢族群健康，減輕帶狀疱疹（俗稱皮蛇）所造成的疼痛與經濟負擔，屏東縣政府宣布今9日起擴大公費帶狀疱疹疫苗補助對象，將原補助年齡門檻由65歲下修至50歲，凡「設籍屏東縣50歲以上具低收或中低收入戶身分且具帶狀疱疹病史者、重大傷病或免疫功能低下族群」，可備齊相關證明文件至衛生所臨櫃預約登記接種，強化自身保護力。

衛生局表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所引起，好發於50歲以上民眾及免疫低下者，當病毒復發後，皮膚出現沿著神經節分布的紅疹與水泡及併發神經痛，嚴重影響生活品質。

依據衛生福利部疾病管制署建議，50歲以上成人及18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，均建議接種帶狀疱疹疫苗。考量弱勢族群的健康需求及疾病風險，縣府因此將原補助年齡門檻下修至50歲，讓更多有需求的縣民獲得保護。

衛生局說明，本次擴大補助對象須同時符合三項資格，一、設籍屏東縣50歲以上民眾。二、具低收入戶或中低收入戶資格。三、具有帶狀疱疹病史、重大傷病身分，或屬免疫功能低下族群（如人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑等，或經醫師評估為免疫功能低下者）。

衛生局提醒，本次補助疫苗為非活性帶狀疱疹疫苗，共需接種2劑，第二劑須於第一劑接種後2至6個月內完成，以獲得完整保護力。此外，平時保持規律的作息、避免熬夜、盡量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。

衛生局指出，符合資格民眾請攜帶健保卡、身分證、低收入戶或中低收入戶有效證明，以及重大傷病註記或相關疾病診斷證明等文件，至衛生所「臨櫃預約登記」，由衛生所協助確認資格及安排接種。相關資訊可至屏東縣政府衛生局官網「帶狀疱疹疫苗專區」查詢，或撥打防疫專線08－7380208洽詢。