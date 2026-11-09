影／閃漂流木才擱淺？琉興號事發影片曝光...直衝未減速 民代批太離譜

屏東縣琉球鄉公營交通船「琉興號」10月22日發生擱淺，當時公所稱閃漂流木與颱風長浪等語，船上40人平安脫困。代表會今開臨時會，副主席洪文良公布事發影片，現場風平浪靜，沒有漂流木，公船進港時直直衝，無減速也無轉彎，痛批「太離譜！」，代表會決議成立調查小組，國家運輸安全調查委員會已成立專案調查。

屏東琉球鄉代表會今上午開臨時會，琉興號擱淺事故與公船運營情況，代表們炮火連連，要求檢討，對於琉興號擱淺原因，公所僅稱交由相關單位調查。開船林姓船長事發當天就被解職。

琉球鄉代表會副主席洪文良也是琉球區漁會理事長，他今質詢時公布琉興號當天影片，洪文良說，船長稱閃漂流木根本是避重就輕，港內並無漂流木，前方雖有竹筏進港，但與事故無關，「船不是這樣開的，根本直直衝上去，太離譜了！」要求鄉公所不能卸責，應向鄉親交代。

洪文良質疑公船經營管理問題，琉興號停航後，船務及售票等30多名員工仍須支薪，每月人事成本約93萬元，公船無法營運，持續產生支出。他也表示，修船恐非短期能完成，建議公所考慮租船維持交通服務。

琉球鄉公所觀光課長表示，已與大福航運簽訂合作意向書至今年底，業者協助早晚班航次，公船船員支援相關勤務。至於是否另行租船，仍須評估成本及替代方案。

針對事故責任，公所表示，林姓船長事發當天已解職，事故由國家運輸安全調查委員會調查。琉興號已拖到高雄修船廠上架，船體實際受損情況須待驗船機構及造船技師完成檢查，才能確認修復項目、經費與工期。初步目視判斷，三具螺旋槳均受損，其中一組主軸疑偏移，船底有擦傷，目前未發現船體破損。

公所表示，後續依檢查結果擬修復計畫，向中央爭取經費補助。代表會今臨時會通過成立調查小組。

屏東縣琉球鄉唯一公營交通輪琉興公司，股東是鄉公所與社區發展協會。負擔鄉親通行任務設置，是往返琉球交通輪公司唯一有早上7時與下午6時45分航班，居民票60元，學生票30元，老人免費，是小琉球人依賴通勤方式。

琉興號是第三艘公船，吉祥如意號2015年停航，2023年4月28日售出，金額128萬、欣泰號2021年8月底停航，在今年2026年3月26日售出，金額171萬9800元。琉興號2021年啟航，9210萬元打造，東港到大福漁港航行時間，從欣泰號40分鐘大幅降至25至30分鐘。

今年10月22日適逢薔琵颱風來襲前夕，琉興號擱淺在大福漁港岸邊礁岩，事發影片曝光，公船直直往前開，也沒有減速、轉彎。圖／讀者提供