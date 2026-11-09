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小小兵要來高雄了！2027冬日遊樂園將在愛河灣登場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布2027冬日遊樂園IP是「小小兵」。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市長陳其邁宣布2027冬日遊樂園IP是「小小兵」。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄冬日遊樂園再迎重量級國際IP，市長陳其邁透過盲盒開箱宣布，國際知名卡通人物「小小兵」（Minions）將於明年1月23日至2月14日於愛河灣、高雄港16至18號碼頭登場，陳其邁更笑稱「小小兵非常喜歡吃旗山的香蕉」，歡迎民眾明年過年期間規畫到高雄安排旅遊行程。

陳其邁今天在記者會上與小小兵一同出場，他致詞時感性地表示，這是他任內最後一次公布冬日遊樂園IP，從2024年黃色小鴨重返愛河灣、2025年吉伊卡哇、2026年超人力霸王，到2027年的國際IP則是小小兵，他透露為了迎接小小兵，市府已醞釀非常久、大約2年，不斷地與授權方來回交涉，終於邀請到小小兵在明年春節到高雄。

陳其邁說「有人說只要把IP丟到愛河就會爆紅」，但其實最重要的是，愛河灣是高雄最美麗的景點，也是知名IP的水上星光大道，不過陳其邁也開玩笑稱「小小兵非常喜歡吃旗山的香蕉」，引來台下綠營民代一陣笑聲，似乎在暗酸國民黨高雄市長候選人柯志恩前一陣子的香蕉爭議。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則表示，2013年的時候高雄舉辦了第一次的黃色小鴨展，那也是第一個把大型的巨型 IP 丟到水裡面去，造成相當大的一個轟動，創造了390萬人次的觀光人潮跟10億元的觀光產值，這一次是小小兵，那也是黃色系的，所以大家也充滿了期待。

高雄市觀光局指出，2027高雄冬日遊樂園將於 2027年1月23日至2月14日登場，以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，結合小小兵逗趣活潑的角色魅力與高雄港灣景觀，規畫大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，打造充滿歡笑與童趣的「萌力派對」，預期將再創可觀經濟效益並帶動周邊商圈旅宿發展。

高雄市長陳其邁宣布2027冬日遊樂園IP是「小小兵」。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市長陳其邁宣布2027冬日遊樂園IP是「小小兵」。記者巫鴻瑋／翻攝

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