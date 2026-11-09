2027高雄冬日遊樂園主題IP揭曉 「小小兵」歡樂登陸

高雄燈會「2027冬日遊樂園」今天由市長陳其邁宣布明年度主題IP，由全球知名IP「小小兵」擔任。高雄市長陳其邁說，盼藉小小兵親切且具國際辨識度的形象，為活動注入更多歡樂與想像力。

高雄市政府今天下午舉行「2027高雄冬日遊樂園IP發布記者會」，由陳其邁宣布明年度主題IP，由全球知名IP「小小兵」驚喜降臨高雄。

陳其邁表示，此次邀約已醞釀非常久時間，邀請風靡全球、深受各年齡層喜愛的「小小兵」擔任明年度活動主角，不僅是因為其充滿創意、樂觀幽默、勇於冒險的鮮明個性，與高雄熱情、活力及勇於創新的城市特質高度呼應。

陳其邁說，希望透過「小小兵」親切且具國際辨識度的形象，為活動注入更多歡樂與想像力，吸引不同世代的民眾共同參與，也展現高雄多元、開放且充滿活力的城市魅力。

觀光局長高閔琳表示，2027年高雄冬日遊樂園活動結合高人氣的「小小兵」，預期將再度創造可觀的經濟效益，並持續提升高雄的國際能見度。歡迎市民及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。

觀光局表示，「2027高雄冬日遊樂園」以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，結合小小兵逗趣活潑的角色魅力與高雄港灣景觀，規劃大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動。

「2027高雄冬日遊樂園」自明年1月23日起至2月14日登場，活動期間將以愛河灣及高雄港16至18號碼頭為主要場域；透過主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，讓港灣空間化身為小小兵的歡樂遊樂場。