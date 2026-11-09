屏東擴大公費帶狀疱疹疫苗補助 下修至50歲

屏東縣政府今天起擴大公費帶狀疱疹疫苗補助對象，將補助年齡門檻從65歲下修至50歲，全額補助符合年齡、設籍屏東低收入或中低收入戶身分，及免疫功能低下族群等條件者。

屏東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，本次擴大補助對象須同時符合3項資格，一、設籍屏東縣50歲以上民眾，二、具低收入戶或中低收入戶資格，三、具有帶狀疱疹病史、重大傷病身分，或屬免疫功能低下族群，如人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑等，或經醫師評估為免疫功能低下者。

衛生局說明，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所引起，好發於50歲以上民眾及免疫低下者，當病毒復發後，皮膚出現沿著神經節分布的紅疹與水泡及併發神經痛，嚴重影響生活品質。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署建議，50歲以上成人及18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，均建議接種帶狀疱疹疫苗。考量弱勢族群健康需求及疾病風險，縣府將原補助年齡門檻下修至50歲，讓更多有需求縣民獲得保護。

衛生局提醒，本次補助疫苗為非活性帶狀疱疹疫苗，共須接種2劑，第2劑須於第1劑接種後2至6個月內完成，以獲得完整保護力。此外，平時保持規律作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症發生。

衛生局提及，符合資格民眾可攜帶健保卡、身分證、低收入戶或中低收入戶有效證明，以及重大傷病註記或相關疾病診斷證明等文件，至衛生所「臨櫃預約登記」，由衛生所協助確認資格及安排接種。