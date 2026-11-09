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性侵判4年半入獄遭撤國家文藝獎 撒古流屏東車站公共藝術作品將拆除

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳的公共藝術作品作創作者是撒古流，有民代曾接獲被害人家屬陳情，作品持續在公共場所展示，恐造成二度傷害。近日社群媒體有網友發文問「為什麼不撤掉性侵犯作品？」台鐵表示，已規畫拆除，研擬拆除計畫書。

台鐵屏東站因鐵路高架化後，車站新建站體，依公共藝術設置相關規定，車站大廳設公共藝術，邀請排灣族藝術家撒古流・巴瓦瓦隆創作，作品為「太陽的小孩－父親的肩膀」，作品相當高大，410公分高、直徑390公分。

撒古流．巴瓦瓦隆在2021年性侵與他工作學習女子，一審及二審均依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6月，今年4月最高法院判決上訴駁回確定，屏東地檢署啟動防逃機制，今年4月21日將他拘獲，隔日22日上午發監執行。

撒古流遭法院判刑，全案從事發、起訴到法院判刑確定，他在屏東車站內公共藝術作品去留引發爭議，有民代曾接獲被害人家屬陳情，作品在公共場所展示，每次經過造成二度傷害。近日社群threads有網友發文，為什麼不撤掉性侵犯的作品？再度引發爭議。

台鐵表示，先前已有民意代表關切作品爭議，作品屬車站新建工程依法設置公共藝術，拆除涉及公共藝術管理及行政審議等層面，並非單純移除即可完成。

台鐵指出，創作者因案遭撤銷第20屆國家文藝獎得獎資格及考量民眾觀感，刻正循行政程序擬訂拆除計畫書，再由機關召開公共藝術審議會進行審議。由於相關作業涉及多個層面，尚無法確定拆除時間。

撒古流・巴瓦瓦隆出身屏東縣三地門鄉，2018年獲第20屆國家文藝獎，2021年性侵女學員案遭法院判處4年6月，國藝會隨後撤銷其國家文藝獎得獎資格，要求繳回證書、獎座及100萬元獎金，他也是該獎項設立以來首例遭撤銷榮譽的得主。

屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因性侵案遭法院判刑4年6月定讞，今年4月入監服刑，被撤銷國家文藝獎資格，屏東車站大廳公共藝術作品作創作者是撒古流，台鐵表示，將拆除，研擬拆除計畫。記者劉星君／攝影

屏東 性侵 公共藝術

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