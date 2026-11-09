世界宗教博物館25周年 跨宗教祝福揭幕「光在萬物」

世界宗教博物館今歡慶成立25周年，來自不同文化與信仰的貴賓齊聚新北市永和區，透過原住民族古謠、跨宗教祝福及大型藝術作品揭幕，回顧25年來推動宗教文化、生命教育及跨域交流的歷程，也為下一階段發展揭開序幕。

館慶活動由屏東「TBT泰武古謠傳唱」5名團員揭開序幕，團員從博物館一樓入口沿朝聖步道一路唱至7樓金色大廳，以傳統歌聲傳遞原住民族敬天惜地、與自然共生的生命智慧。

隨後，屏東縣瑪家鄉瑪家村傳統領袖後裔蔣美花獻上象徵尊榮與生命祝福的「黃水茄花環」；阿西西方濟會國際對話中心主任斯拉沃・克林神父則帶來象徵和平與生態的「阿西西之光」，並誦讀聖方濟各祈禱文，以不同文化及宗教傳統共同為館慶祝福。

活動另一焦點，是藝術家楊士毅創作的大型金屬藝術裝置「光在萬物」正式揭幕。作品高319公分、寬748公分，楊士毅表示，創作結合金色大廳的空間與色調，希望將抽象的「靈性生態」理念轉化為觀眾可直接感受的藝術語言。

揭幕前，現場貴賓共同祝禱，「願光存於萬物，照亮生命相依；願愛無分彼此，撫平世界傷痕；願心回歸自然，守護萬物共生；願靈性之光，永耀天地」，隨後共同為作品揭幕，象徵博物館將「靈性生態」理念進一步融入藝術及公共空間。

世界宗教博物館創辦人心道法師也出席館慶，分享創館初心與靈性生態願景。國立故宮博物院院長蕭宗煌、內政部宗教及禮制司司長林振祿、文化部文化資源司副司長連丁幼等人亦到場致詞。

國際錫克教古魯慈善組織主席莫欣德‧辛格‧阿魯瓦利亞、教廷宗座宗教交談部副秘書長鮑霖神父、天主教台北總教區總主教鍾安住、梵蒂岡教廷大使館祈依瑪神父，以及世界宗教博物館發展基金會董事林芳寬、宋具芳等人也到場，共同見證博物館成立25周年。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，博物館創館之際正值911事件，當時即希望透過宗教文化交流召喚愛與和平；25年來也持續透過不同展覽，引導觀眾思考人與萬物共生。此次特別以金屬打造「光在萬物」，希望讓靈性生態從展覽理念轉化為長期留存的藝術作品。

此外，11月7日至8日在靈鷲山聖山寺善法樓舉辦的「2026靈性生態國際論壇」，邀集不同國家、宗教及專業領域講者，討論人與自然共生議題，與會者今天也移師宗博館宇創廳，延續論壇交流。

論壇策略顧問葛達鎷教授發表專題演講，回顧兩天論壇內容，並探討如何跨越文化及信仰差異，將對話轉化為集體行動。世界宗教博物館發展基金會執行長、生命和平大學督導顯月法師則引述心道法師所言，「希望每個人走出博物館，複製愛的種子，讓愛遍地開花」。

宗博館表示，從25年前推動跨宗教交流，到近年關注生態失衡及萬物共生，「光在萬物」的揭幕不只是新增一件藝術作品，也象徵博物館將延續既有理念，持續以宗教、文化及藝術推動對話。

世界宗教博物館創辦人心道法師出席館慶，分享創館初心與靈性生態願景。圖／世界宗教博物館提供

「2026靈性生態國際論壇」第三天移師至世界宗教博物館，參加貴賓合影。圖／世界宗教博物館提供

阿西西方濟會國際對話中心主任斯拉沃・克林神父（左），則傳遞「阿西西之光」。圖／世界宗教博物館提供