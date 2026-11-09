聽新聞
0:00 / 0:00
高雄首屆教育盃擊劍賽 左撇子小劍客勇奪冠軍
高雄市首屆教育盃擊劍賽日前舉行，吸引逾200名選手參賽，為基層擊劍人才提供展現實力的平台。其中就讀高雄美國學校小學6年級的陳恩哲表現亮眼，奪下參賽組別第1名。
首屆「115學年度高雄市教育盃中小學擊劍錦標賽」由高雄市教育局主辦、高雄市體育總會擊劍委員會承辦，並由光刃擊劍俱樂部、高雄芬蘭國際學校協力執行，結合學校、體育團體與民間資源，共同推動擊劍運動。
賽事涵蓋國小、國中及高中組，國小組再區分高年級與低年級，並增設新手組。高雄市教育局表示，透過擴增國小組別及新手組，讓不同程度學生都能參與競賽，逐步建立從基層推廣、學校培訓到競技發展的銜接機制。
在賽事中摘冠的陳恩哲，隸屬韓國奧運金牌得主具本佶（Gu Bon-gil）的擊劍俱樂部，天生左撇子，以自身特色迎戰，展現年輕選手的發展潛力。他並曾參加國際擊劍賽取得前8名佳績，此次奪冠再為個人競賽歷程增添亮眼成績。
高雄市教育局透過新聞稿表示，為持續提升擊劍運動競技水準，高雄市已將擊劍納入競爭型約聘運動教練相關規劃，透過引進專業教練資源，強化選手訓練與技術指導，打造更完善的培訓環境，協助年輕選手精進實力，未來在全國及國際賽事爭取佳績。
高雄首度舉辦教育盃擊劍賽，不僅讓學生有機會在家鄉參與競技，也為基層擊劍人才提供展現實力的平台。從初次參賽的新手，到已有國際賽經驗的小將，都能透過比賽累積成長養分，為高雄校園擊劍運動注入新活力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。