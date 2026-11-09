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高雄首屆教育盃擊劍賽 左撇子小劍客勇奪冠軍

中央社／ 高雄9日電

高雄市首屆教育盃擊劍賽日前舉行，吸引逾200名選手參賽，為基層擊劍人才提供展現實力的平台。其中就讀高雄美國學校小學6年級的陳恩哲表現亮眼，奪下參賽組別第1名。

首屆「115學年度高雄市教育盃中小學擊劍錦標賽」由高雄市教育局主辦、高雄市體育總會擊劍委員會承辦，並由光刃擊劍俱樂部、高雄芬蘭國際學校協力執行，結合學校、體育團體與民間資源，共同推動擊劍運動。

賽事涵蓋國小、國中及高中組，國小組再區分高年級與低年級，並增設新手組。高雄市教育局表示，透過擴增國小組別及新手組，讓不同程度學生都能參與競賽，逐步建立從基層推廣、學校培訓到競技發展的銜接機制。

在賽事中摘冠的陳恩哲，隸屬韓國奧運金牌得主具本佶（Gu Bon-gil）的擊劍俱樂部，天生左撇子，以自身特色迎戰，展現年輕選手的發展潛力。他並曾參加國際擊劍賽取得前8名佳績，此次奪冠再為個人競賽歷程增添亮眼成績。

高雄市教育局透過新聞稿表示，為持續提升擊劍運動競技水準，高雄市已將擊劍納入競爭型約聘運動教練相關規劃，透過引進專業教練資源，強化選手訓練與技術指導，打造更完善的培訓環境，協助年輕選手精進實力，未來在全國及國際賽事爭取佳績。

高雄首度舉辦教育盃擊劍賽，不僅讓學生有機會在家鄉參與競技，也為基層擊劍人才提供展現實力的平台。從初次參賽的新手，到已有國際賽經驗的小將，都能透過比賽累積成長養分，為高雄校園擊劍運動注入新活力。

高雄 左撇子 冠軍

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