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新台17線斥資70億元 陳其邁：預計2028年全線通車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
新台17線已經從橋頭通車至左營緯六路，因南段工程另涉及軍方兩項重要設施，全線通車還需要兩年時間。記者徐白櫻／攝影
新台17線已經從橋頭通車至左營緯六路，因南段工程另涉及軍方兩項重要設施，全線通車還需要兩年時間。記者徐白櫻／攝影

高雄新台17線（濱海聯外道路）串聯橋頭至左營兩地交通，可紓解台17線及左營大路交通壅塞難題，歷經十位國防部長及軍方遷移兩個哨站，新台17線已通車至左營區緯六路口，局部紓解台積電周遭道路壅塞問題。市長陳其邁表示，感謝中央大力支持，新台17線預計兩年後全線通車，至少縮短15至20分鐘交通時間。

立法院內政委員會今天安排新台17線考察行程，內政部長劉世芳、立委李柏毅等人參與。高市府新工處指出，新台17線開闢工程自橋頭典昌路至左營南門圓環，全長7.3公里，總經費38.42億元，共分南北兩段通車，北段已於2022年6月通車；南段分三期施工，第一期已通車至左營緯六路，終點位於南門圓環。

配合新台17線施工，左營海軍中海哨及中正哨內移，另調整海軍將士紀念塔，目前南段第二期工程還有大氣海洋局及漢聲廣播電台待遷移，在全線通車之前，市府另開闢緯六路行走軍校路至海平路當替代道路。

除外圍道路開闢之外，另涉及軍方24億元戰備道路及哨站遷移等工程。劉世芳表示，新台17線歷經十任國防部長才協調成功，道路施工總經費38億元，另有國防部代拆代建工程經費33億元，所以總工程費逾70億元，感謝國防部願意調整精神紀念碑，這條路對於南部半導體S廊帶產業鏈是一項重要工程。

陳其邁表示，市府出資11億元配合工程，未來橋頭直到市區，能夠縮短20分鐘左右，新台17線對於紓解台積電廠區周遭交通壅塞非常重要，目前從緯六路替代道路至海平路先通車，南段還有軍方兩個建築待拆除，預計兩年後全線通車，另外海濱快速道路也希望中央支持持續推動。

立委李柏毅說，軍方需要移動兩個哨站及重建戰備跑道，所以新台17線開闢幾乎是項不可能任務，目前局部通車後，援中港、高雄大學及右昌地區民眾都覺得節省很多時間，滿意度很高。

配合新台17線工程，海軍中海哨遷移至新台17線道路旁。記者徐白櫻／攝影
配合新台17線工程，海軍中海哨遷移至新台17線道路旁。記者徐白櫻／攝影

台17線路幅有限、交通壅塞，新台17線截彎取直通過軍方用地，可大幅縮短北高雄濱海至市區的交通距離。記者徐白櫻／攝影
台17線路幅有限、交通壅塞，新台17線截彎取直通過軍方用地，可大幅縮短北高雄濱海至市區的交通距離。記者徐白櫻／攝影

立法院內政委員會今天安排新台17線考察行程，內政部長劉世芳透露，因涉及軍方代拆代建工程經費，道路開闢的總工程費超過70億元。記者徐白櫻／攝影
立法院內政委員會今天安排新台17線考察行程，內政部長劉世芳透露，因涉及軍方代拆代建工程經費，道路開闢的總工程費超過70億元。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 劉世芳 李柏毅

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