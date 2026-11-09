屏東製造 迎向太空！周春米率在地企業驚豔亮相台灣太空年會

2026台灣太空國際年會今9日在大台南會展中心盛大登場，屏東縣長周春米特地到「屏東館」為10家參展在地企業加油，向國內外產業界展現屏東製造業轉型升級的爆發力，及積極布局太空產業供應鏈決心，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。

台灣太空國際年會 （TASTI）邁入第三屆，由賴清德總統、國科會主委吳誠文主持開幕，縣長周春米應邀率隊共襄盛舉，並至會場中「屏東館」參觀參展廠商研發成果。

屏東今首次設館參展，集結信振複材、智相科技、世德工業、屏一精工、銘榮元實業、聚鉑精密、京茂機電、泰翔精密、傑生工業及國內碳素廠等10家企業，都是火箭關鍵供應鏈重要廠商，以「屏東隊」亮相，展示在地企業於火箭箭體結構、推進系統零組件、精密加工、高溫合金材料及碳纖維複合材料等領域的技術能量與產品成果。

周春米說，賴清德總統在致詞時提到已在屏東九棚選定建置「國家火箭發射場」，即點出屏東在國家太空產業扮演的角色，相關計畫都已如火如荼展開。

周春米表示，屏東有很多隱形冠軍，10家參展廠商，從火箭結構件、複合材料到高精密加工，都是「屏東製造」，希望透過交流，讓屏東傳統產業可以轉型邁向太空產業，「台灣化、國際化、全球化」，如同此次「屏東館」主軸「屏東製造，迎向太空；產業升級，鏈結全球」！

「屏東館」還有一支特別火箭隊伍，是來自國立屏科實驗高中學生，今年屏科實中有兩支隊伍入圍台灣盃火箭競賽決賽，其中「NEHSP Launches the Rocket（NEHSP，屏科實中英文縮寫）」隊拿下高中組冠軍，他們還在箭身塗裝明年屏東辦理2027年全國運動會主視覺，象徵活動一飛沖天，此次也在「屏東館」展出。

屏東縣政府城鄉發展處表示，這支火箭對屏東來說非常有意義，不僅代表屏東在科學教育與人才培育上，已逐漸展現成果，更希望屏東不只是火箭發射的地方，要讓太空產業帶來機會跟人才扎根屏東，讓企業茁壯，讓屏東的孩子在家鄉工作。

縣府感謝10家參展夥伴與在地耕耘企業，希望讓更多國內外太空產業廠商看見屏東製造能量，促成技術合作與供應鏈鏈結，縣府未來會持續跟中央、國科會還有國家太空中心（TASA）緊密合作，一起讓台灣的火箭從屏東升空，讓屏東的實力走向世界。

「屏東館」還有一支特別火箭隊伍，國立屏科實驗高中學生，今年屏科實中有兩支隊伍入圍台灣盃火箭競賽決賽，其中「NEHSP Launches the Rocket（NEHSP，屏科實中英文縮寫）」隊拿下高中組冠軍，縣長周春米（中）與學生合影。圖／屏東縣政府提供

2026台灣太空國際年會今在大台南會展中心登場，屏東縣長周春米（左三）到「屏東館」為10家參展在地企業加油，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。圖／屏東縣政府提供

2026台灣太空國際年會今在大台南會展中心登場，屏東縣長周春米（右）到「屏東館」為10家參展在地企業加油，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。圖／屏東縣政府提供

2026台灣太空國際年會今在大台南會展中心登場，屏東縣長周春米（右六）到「屏東館」為10家參展在地企業加油，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。圖／屏東縣政府提供

2026台灣太空國際年會今在大台南會展中心登場，屏東縣長周春米到「屏東館」為10家參展在地企業加油，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。圖／屏東縣政府提供