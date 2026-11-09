快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅，成為民眾前往彈琴秀才藝景點，屏東車站也迎來首座公共鋼琴，是來自屏東大學EMBA同學，屏東市長周佳琪、台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安與歐克斯柚木家具副總盧柏宇三人在課堂討論，在屏東車站支持下，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。

台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安說，捐贈這座鋼琴是源自於屏東大學EMBA同學們討論發想，他與屏東市長周佳琪、歐克斯柚木家具的副總盧柏宇三人是EMBA的同學，他們在課堂討論後，希望讓音樂走入公共空間，因此串起這段緣分，希望音樂傳遞愛與幸福，感謝台鐵屏東站支持。

陳秋安說，這座鋼琴由歐克斯柚木家具副總盧柏宇所捐出，鋼琴約有20年，原本是盧柏宇的妹妹使用，因其妹妹已轉換跑道，鋼琴閒置在家，決定捐出。日後鋼琴的維護保養也會交由屏東扶輪社。

陳秋安也提到，除了屏東車站，未來也會在潮州火車站、高雄的鳳山車站也會設置公共鋼琴，讓琴聲陪伴旅人，譜出城市共好的幸福樂章。

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影
屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東 EMBA 鋼琴 車站 屏東大學 周佳琪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南車站公共鋼琴爆紅！調音師也現身 網笑：台南人98%都會彈琴？

台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

TPBL／職籃首座球隊主題捷運車站 科技大樓站注入戰神風貌

台南獨占「美食之都」名號？ 網驚呼1地完全沒輸：價格更親民

相關新聞

台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅，成為民眾前往彈琴秀才藝景點，屏東車站也迎來首座公共鋼琴，是來自屏東大學EMBA同學，屏東市長周佳琪、台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安與歐克斯柚木家具副總盧柏宇三人在課堂討論，在屏東車站支持下，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。

新台17線斥資70億元 陳其邁：預計2028年全線通車

高雄新台17線（濱海聯外道路）串聯橋頭至左營兩地交通，可紓解台17線及左營大路交通壅塞難題，歷經十位國防部長及軍方遷移兩個哨站，新台17線已通車至左營區緯六路口，局部紓解台積電周遭道路壅塞問題。市長陳其邁表示，感謝中央大力支持，新台17線預計兩年後全線通車，至少縮短15至20分鐘交通時間。

屏東製造 迎向太空！周春米率在地企業驚豔亮相台灣太空年會

2026台灣太空國際年會今9日在大台南會展中心盛大登場，屏東縣長周春米特地到「屏東館」為10家參展在地企業加油，向國內外產業界展現屏東製造業轉型升級的爆發力，及積極布局太空產業供應鏈決心，強調屏東正大步邁向太空，未來將成為台灣太空科技產業的新重鎮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。