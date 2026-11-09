聽新聞
0:00 / 0:00
台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用
台鐵台南車站公共鋼琴爆紅，成為民眾前往彈琴秀才藝景點，屏東車站也迎來首座公共鋼琴，是來自屏東大學EMBA同學，屏東市長周佳琪、台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安與歐克斯柚木家具副總盧柏宇三人在課堂討論，在屏東車站支持下，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。
台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安說，捐贈這座鋼琴是源自於屏東大學EMBA同學們討論發想，他與屏東市長周佳琪、歐克斯柚木家具的副總盧柏宇三人是EMBA的同學，他們在課堂討論後，希望讓音樂走入公共空間，因此串起這段緣分，希望音樂傳遞愛與幸福，感謝台鐵屏東站支持。
陳秋安說，這座鋼琴由歐克斯柚木家具副總盧柏宇所捐出，鋼琴約有20年，原本是盧柏宇的妹妹使用，因其妹妹已轉換跑道，鋼琴閒置在家，決定捐出。日後鋼琴的維護保養也會交由屏東扶輪社。
陳秋安也提到，除了屏東車站，未來也會在潮州火車站、高雄的鳳山車站也會設置公共鋼琴，讓琴聲陪伴旅人，譜出城市共好的幸福樂章。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。