台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅，成為民眾前往彈琴秀才藝景點，屏東車站也迎來首座公共鋼琴，是來自屏東大學EMBA同學，屏東市長周佳琪、台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安與歐克斯柚木家具副總盧柏宇三人在課堂討論，在屏東車站支持下，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。

台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安說，捐贈這座鋼琴是源自於屏東大學EMBA同學們討論發想，他與屏東市長周佳琪、歐克斯柚木家具的副總盧柏宇三人是EMBA的同學，他們在課堂討論後，希望讓音樂走入公共空間，因此串起這段緣分，希望音樂傳遞愛與幸福，感謝台鐵屏東站支持。

陳秋安說，這座鋼琴由歐克斯柚木家具副總盧柏宇所捐出，鋼琴約有20年，原本是盧柏宇的妹妹使用，因其妹妹已轉換跑道，鋼琴閒置在家，決定捐出。日後鋼琴的維護保養也會交由屏東扶輪社。

陳秋安也提到，除了屏東車站，未來也會在潮州火車站、高雄的鳳山車站也會設置公共鋼琴，讓琴聲陪伴旅人，譜出城市共好的幸福樂章。

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影

屏東車站迎來首座公共鋼琴，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。記者劉星君／攝影