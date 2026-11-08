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不用再搬家！全國首棟原保地規畫住宅落成 屏東三地門族人圓安居夢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右五）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，場面溫馨，寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右五）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，場面溫馨，寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉馬兒村在1970年間遷村後，部分族人面臨無合法建地可蓋房困境，鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，前後共22戶取得建地使用權，族人陳主香歷時5年興建新屋，今年落成，成為全國首棟依此制度興建完成住宅，陳主香開心說，不用再租屋到處搬家，內心很踏實。

屏東縣三地門鄉長曾有欽今率領公所團隊到陳主香的新居祝福，場面溫馨，也為原住民土地政策寫下重要里程碑。

63歲陳主香長大後就外出到市區工作，長期在屏東市區租屋，陳主香說，至少搬過10次家，看到歷時5年花費約300萬元新居終於落成了，她感動的說「很踏實也很安心」。

新屋是一樓平房，有兩房一廳一衛一廚房，陳主香跟女兒、就讀高中外孫一起居住，三代同堂，今新居落成傍晚席開28桌跟部落分享。

三地門鄉公所指出，公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，早在1990年間推動，終於在2019年12月6日辦理「馬兒村原保地建地使用權簽約典禮」，首波17戶族人合法建築使用土地，面積約4000平方公尺，2025年辦理第二次分配共5戶，兩波加起來共22戶族人取得建地使用權。

推動原保地統一規畫住宅目前有屏東縣三地門鄉馬兒部落、泰武鄉與台東縣南田部落，共3個部落。三地門鄉長曾有欽說，陳主香的住宅是全國首棟落成原保地規畫住宅，象徵族人居住權益保障邁出重要一步，也為原住民土地政策寫下重要里程碑。目前另有兩棟住宅施工中。

三地門鄉公所表示，從2019年土地使用權簽約到今年首棟住宅落成，解決歷史土地問題，更是保障族人居住權益、實現安居夢想具體展現。公所持續協助原住民保留地規畫及土地權益相關業務，讓更多族人安心築家、世代安居，促進部落永續發展。

屏東縣三地門鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，族人陳主香（中）歷時5年，今年完成新居，成為全國首棟依此制度興建完成住宅，她跟外孫（左）、女兒（右）一起居住，佈置很溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，族人陳主香（中）歷時5年，今年完成新居，成為全國首棟依此制度興建完成住宅，她跟外孫（左）、女兒（右）一起居住，佈置很溫馨。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右三）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，場面溫馨，寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右三）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，場面溫馨，寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右三）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，現場一起禱告，也寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉馬兒村族人陳主香（右三）歷時5年，新居落成，鄉長曾有欽（右四）今率領公所團隊祝賀，現場一起禱告，也寫下原住民土地政策重要里程碑。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，族人陳主香（中）歷時5年，今年完成新居，成為全國首棟依此制度興建完成住宅，她跟外孫（左）、女兒（右）一起居住。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，族人陳主香（中）歷時5年，今年完成新居，成為全國首棟依此制度興建完成住宅，她跟外孫（左）、女兒（右）一起居住。記者劉星君／攝影

屏東 族人 租屋

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