屏東三地門鄉馬兒村原保地規畫住宅落成 全國首棟

屏東三地門鄉馬兒村遷村後長年面臨建築用地不足問題，三地門鄉公所推動原保地建築用地統一規畫，協助族人取得建地，族人陳主香自宅今年落成，成為全國首棟原保地規畫住宅。

三地門鄉馬兒村迎來全國首棟原住民保留地建築用地統一規劃作業住宅，三地門鄉長曾有欽今天前往祝賀屋主，分享族人新居落成喜悅，並見證這項歷經多年推動的重要成果。

陳主香接受媒體聯訪表示，有自己的家很有「安全感」，也感謝相關單位協助圓夢。今年63歲的她，20多歲便搬到屏東市生活，但因家族仍在部落，一直希望能回部落居住。多年來努力存錢，卻苦於沒有合法用地可以蓋房子。

陳主香說，當年建地以抽籤方式分配，抽中時相當驚喜。她拿出多年積蓄，在期限內動工興建，花費約新台幣300萬元，歷時約5年終於完工。她與女兒、孫子入住至今約半年，認為回到部落生活比較自在，經濟負擔也較輕，「在平地的時候什麼都要用錢」。

陳主香的孫子古伊．曾路樂說，過去回部落時都寄宿在阿姨家，雖然自己不介意，但外婆一直很在意沒有自己的家，也覺得不好意思麻煩阿姨。他感謝外婆這幾年的努力，讓他也有了自己的小空間。住市區車輛多、空氣品質較差，環境也較吵雜；回到部落後不僅安靜、空氣清新，景色又優美，住起來很舒服。

三地門鄉公所表示，馬兒村近60年前遷至現址，遷村後長期面臨建築用地不足問題。鄉公所自1995年起爭取建地，歷經多年才取得4000平方公尺土地，並於2019年推動原住民保留地建築用地統一規劃作業，首波協助17戶族人取得建地使用權，去年第2次分配增加5戶，每戶分配約55坪。

三地門鄉公所指出，陳主香宅是全國第一棟依這項作業完成興建的住宅，也象徵族人居住權益保障邁出重要一步，為原住民土地政策寫下重要里程碑。此外，馬兒村另有2戶正在興建中，其他統一規畫案例，還包括台東縣南田村及屏東縣泰武鄉。