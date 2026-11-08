韓團BTS高雄開唱 市府推商圈夜市優惠券邀歌迷吃美食

韓國團體防彈少年團（BTS）將於19日、21日及22日在高雄演出。高雄市經發局今天表示，為了迎接粉絲，準備面額50元的「商圈夜市優惠券」供兌換，讓歌迷也能以美食補充追星能量。

經發局今天發布新聞稿指出，延續演唱會經濟推動成果，市府結合在地商圈夜市推出面額新台幣50元的「2026商圈夜市優惠券」，民眾只要持指定演唱會門票，即可前往捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、三多商圈站及高雄車站等指定地點兌換。

經發局表示，「商圈夜市優惠券」可於全市超過40處商圈夜市、逾500家合作店家折抵消費，且許多優惠券合作店家也紛紛推出應援加碼優惠，希望讓粉絲在熱情應援的同時，也能品嚐高雄在地美食、探索城市魅力。

另外，考量此次演唱會將迎來大量跨國追星的國際粉絲，市府也針對海外歌迷打造友善引導服務，推出「英文版一頁式整合網站」，將票券兌換規則、兌換地點、使用方式等相關活動資訊英語化，各兌換站點現場亦同步設置雙語指引立牌等。

經發局並提醒，持有今年1至10月間舉辦的SUPERJUNIOR、高雄櫻花季音樂節、大港開唱、2026高雄啤酒節、藤井風等指定演唱會或音樂活動票根，且尚未兌換商圈夜市優惠券的歌迷，也請把握機會，前往指定捷運站兌換。