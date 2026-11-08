聽新聞
0:00 / 0:00

韓團BTS高雄開唱 市府推商圈夜市優惠券邀歌迷吃美食

中央社／ 高雄8日電
韓國團體防彈少年團（BTS）將到高雄演出，為了迎接粉絲，高雄市政府推出面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」供兌換，許多優惠券合作店家也紛紛推出加碼優惠。（高雄市經發局提供）中央社
韓國團體防彈少年團（BTS）將到高雄演出，為了迎接粉絲，高雄市政府推出面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」供兌換，許多優惠券合作店家也紛紛推出加碼優惠。（高雄市經發局提供）中央社

韓國團體防彈少年團（BTS）將於19日、21日及22日在高雄演出。高雄市經發局今天表示，為了迎接粉絲，準備面額50元的「商圈夜市優惠券」供兌換，讓歌迷也能以美食補充追星能量。

經發局今天發布新聞稿指出，延續演唱會經濟推動成果，市府結合在地商圈夜市推出面額新台幣50元的「2026商圈夜市優惠券」，民眾只要持指定演唱會門票，即可前往捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、三多商圈站及高雄車站等指定地點兌換。

經發局表示，「商圈夜市優惠券」可於全市超過40處商圈夜市、逾500家合作店家折抵消費，且許多優惠券合作店家也紛紛推出應援加碼優惠，希望讓粉絲在熱情應援的同時，也能品嚐高雄在地美食、探索城市魅力。

另外，考量此次演唱會將迎來大量跨國追星的國際粉絲，市府也針對海外歌迷打造友善引導服務，推出「英文版一頁式整合網站」，將票券兌換規則、兌換地點、使用方式等相關活動資訊英語化，各兌換站點現場亦同步設置雙語指引立牌等。

經發局並提醒，持有今年1至10月間舉辦的SUPERJUNIOR、高雄櫻花季音樂節、大港開唱、2026高雄啤酒節、藤井風等指定演唱會或音樂活動票根，且尚未兌換商圈夜市優惠券的歌迷，也請把握機會，前往指定捷運站兌換。

BTS 夜市 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

BTS高雄演唱會倒數！夢時代摩天輪現紫色蝴蝶 網驚艷另個高雄之眼

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

500小趴踢2026／500系名店齊聚！破萬人次湧入 晶華軒火鴨泡飯獨家出攤

力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

相關新聞

南部反空汙遊行下午高雄登場 步行至市府爭取健康呼吸權

南部反空汙大聯盟發起「反空汙、護森林、救高雄」遊行今天下午登場，遊行隊伍自中央公園步行至高雄市政府四維行政中心，呼籲市府重視降低PM2.5濃度至國家標準，及將橋頭糖廠周邊森林保留，成立橋頭糖廠森林公園。

高雄2個月13起死亡車禍…良醫憾事照出道安缺口 市府亡羊補牢

高雄九月至十月發生十三起死亡車禍，十月就發生十起，平均每三天就有人死於車禍，其中高醫心臟血管內科名醫朱志生為趕回醫院搶救心肌梗塞病患，騎車在暗巷疑閃貓重摔送醫不治，震撼醫界；高市府事後「亡羊補牢」，將改善該路段照明、修樹與移除道路緣石；但民代指「失去良醫的代價太沉重，市府道安管理有待加強」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。