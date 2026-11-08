南部反空汙遊行下午高雄登場 步行至市府爭取健康呼吸權

南部反空汙大聯盟發起「反空汙、護森林、救高雄」遊行今天下午登場，遊行隊伍自中央公園步行至高雄市政府四維行政中心，呼籲市府重視降低PM2.5濃度至國家標準，及將橋頭糖廠周邊森林保留，成立橋頭糖廠森林公園。

南部反空汙集會遊行自2017年開始，今年正式邁入第10年反空污大聯盟指出，根據環境部監測報告，高雄市現在台灣空污最嚴重的城市，PM2.5依照世界衛生組織的標準是5微克，台灣的國家標準是12微克法定標準，高雄市濃度全台灣最高，平均超過 17微克，高雄市肺腺癌的罹患率成長速度是台北的15倍。

今天下午遊行登場，高雄市議員陳麗娜、邱于軒、黃柏霖及市議員候選人林于凱、陳雅敏、黃裕庭、劉仙娥及高齡86歲的候選人蔣黃女都到場聲援，警方估到場參與民眾約150人，遊行自中山路、民生路中央公園處出發，自民生路右轉文橫二路後銜接四維路，終點為高雄市政府四維行政中心。

南部反空汙大聯盟代表洪輝祥說，高雄是全台灣最重要的工業城市，工業不是問題，汙染才是問題，南部的空氣污染在90年代工業區大規模設立後，1993 年開始，跟北部做死亡交叉，產業多了是好事，但也要把空氣汙染降下來。

洪輝祥說，呼吸自由是基本人權，今天站出來很簡單，是要讓有權力的人替大家解決呼吸的問題，台灣要變天，讓言論的自由、讓思想的自由真的讓每個人都普及，就是必須從呼吸權開始，等到大口呼吸是很開心、很快樂的時候，這個時候就會關注到全社區都不希望有汙染。