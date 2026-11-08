金曲歌手接力開唱 狂客音樂祭嗨翻屏東六堆 今晚還有一天

2026狂客音樂祭在內埔六堆紀念公園熱鬧舉行，首日7日集結金曲歌手、人氣樂團及在地音樂團隊，從青春搖滾、療癒系情歌到經典金曲接力登台，搭配超過60家品牌進駐的狂客市集，打造融合音樂、美食與文化的秋日盛會，今8日晚間還有一天。

首日演出由充滿青春活力J HALL樂團揭開序幕，屏東在地樂團黑旋風以「Just do it」唱出勇敢追夢態度，客家金曲歌手陳以諾則帶來「食等睡等」，以溫暖歌聲撫慰都市生活的疲憊。接著，冰球樂團演唱「能不能和我留在台北（陪我幾天）」等人氣歌曲，以復古浪漫的曲風帶動現場氣氛，讓觀眾沉浸在輕快慵懶旋律。

羅文裕攜手內埔國小合唱團帶來「打敗大魔王」。透過跨界合作展現音樂與校園的活力交會。8日今晚還有一天，由豐田國小合唱團及火焰蟲接力開場，接續由吳汶芳、羅時豐、甜約翰、U：NUS及周蕙帶來不同風格的音樂演出，延續狂客音樂祭的熱情。

歡迎大家把握最後一天活動，就在內埔六堆紀念公園演出，活動期間晚間6時到9時將有直播，連結客家事務處臉書粉絲頁https://www.facebook.com/PTHAKKA01。

縣府客家事務處表示，狂客音樂祭今年邁入第三年，持續以音樂串聯客家文化、在地產業與生活體驗，逐步打造具有屏東特色的客家音樂品牌。今年演出陣容橫跨不同世代與音樂風格，讓經典金曲與新世代音樂在六堆交會，滿足不同年齡層觀眾的喜好，讓民眾從聽音樂、逛市集到親身參與文化活動，感受客家文化融入日常生活的多元魅力。