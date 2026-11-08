高雄2個月13起死亡車禍…良醫憾事照出道安缺口 市府亡羊補牢

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高醫心臟血管內科名醫朱志生上月15日疑因閃橘貓摔車身亡的事故地點鼓山區博愛一路433巷，雖設有路燈，但僅在一側照明不足，整條路仍有昏暗處。記者石秀華／攝影
高醫心臟血管內科名醫朱志生上月15日疑因閃橘貓摔車身亡的事故地點鼓山區博愛一路433巷，雖設有路燈，但僅在一側照明不足，整條路仍有昏暗處。記者石秀華／攝影

高雄九月至十月發生十三起死亡車禍，十月就發生十起，平均每三天就有人死於車禍，其中高醫心臟血管內科名醫朱志生為趕回醫院搶救心肌梗塞病患，騎車在暗巷疑閃貓重摔送醫不治，震撼醫界；高市府事後「亡羊補牢」，將改善該路段照明、修樹與移除道路緣石；但民代指「失去良醫的代價太沉重，市府道安管理有待加強」。

朱志生醫師上月十五日騎車趕回醫院救人途中，疑為閃貓不幸重摔身亡，病患失去一名視病如親的良醫，家屬心碎。朱妻痛訴「太突然了，人就這樣沒了」，並透露丈夫曾提及「因為那條路沒紅綠燈，比較方便」，沒想到平時往返醫院的道路竟成了奪命路。

記者晚間實地觀察事故地點，發現博愛一路四三三巷僅一側設置路燈，沿路仍有昏暗處，路邊緣石呈點狀，經年未修，有些凹凸不平，切面鋒利，行道樹因未修剪，有些已延伸至路面影響行車視線。

市府相關單位事後聯合會勘，水利局負責修剪遮蔽路段的樹枝並定期修剪；公園處將加強事故路段照明；區公所移除事故路段點狀路緣石，並研議增設路側護欄或路緣石的可行性。

「一條人命的代價太沉重。」議員陳美雅質疑，為何潛在的道安問題不能及早改善？事故路段在鼓山與三民區交界，照明配置不均、亮度不足，道路安全不應因行政區劃分而出現管理死角，更不能因為是便道，就忽略市民的安全。

除名醫朱志生車禍身亡外，台灣區螺絲公會前理事長張土火九月廿一日下午至鳳山行政中心洽公，穿越停車場便道不幸遭小貨車撞倒送醫不治。後市府決議增設路面高凸、速限廿公里標誌、邊線、減速平台及行穿線等設施。交通局指出，針對近期交通事故除立即會勘、逐案檢討外，會加強道安宣導。

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