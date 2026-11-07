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高雄美麗島站光之穹頂變電競戰場 台北海大奪冠抱走20萬獎金

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
第6屆全國電競青年錦標賽首日總決賽，青年局長林楷軒、運動發展局長侯尊堯與參賽隊伍及現場貴賓合影留念。圖／高雄市青年局提供
第6屆全國電競青年錦標賽首日總決賽，青年局長林楷軒、運動發展局長侯尊堯與參賽隊伍及現場貴賓合影留念。圖／高雄市青年局提供

高雄捷運美麗島站「光之穹頂」變身熱血電競戰場，第6屆全國電競青年錦標賽今登場，首日「特戰英豪」總決賽上演激烈對決，由台北海洋科技大學校隊「台北海大狂獵鯊」以3比0擊敗對手「REVOKE」，抱走20萬元冠軍獎金，現場VR棒球、體感足球及人氣實況主表演賽，吸引逾5000人次湧入宛如電競嘉年華會。

這場冠軍爭霸戰話題十足，平均年齡僅17至22歲素人隊伍「REVOKE」，一路過關斬將，以黑馬之姿挺進決賽，迎戰曾奪2024年六都賽事總冠軍的「台北海大狂獵鯊」。雙方在絢麗穹頂與大型螢幕聲光效果下正面交鋒，精準操作與攻防拉鋸讓觀眾看得目不轉睛，最終由經驗豐富的台北海大校隊直落三封王。

不只選手廝殺激烈，場邊同樣嗨翻！主辦單位規劃虛擬運動體驗區，集結「Basepara VR棒球體感電競」、「實況足球eFootball」、「NBA 2K27」及「快打旋風6」等熱門遊戲，民眾戴上VR裝備揮棒擊球，親子、旅客也能化身電競玩家，體驗虛實交錯運動魅力。

現場更邀來擁有超過20萬社群粉絲的實況主哈耿、湘湘、妲妲，以及尼亞Nia、PPDBJ，與六都電競冠軍隊伍「NOFEAR」展開明星表演賽，逗趣互動加上精彩操作，讓台下粉絲尖叫聲不斷。

青年局長林楷軒表示，高雄推動電競人才培育計畫邁入第6年，累計超過2000名學子參與，今年深入6所高中職及大專院校，舉辦產業講座吸引近300人次交流，更培訓4名主播賽評新秀，登上總決賽主播台實戰，讓青年從選手、幕後技術到賽事轉播都有機會接軌電競產業。

青年局指出，賽事連兩天，「特戰英豪」冠軍出爐後，明天將由格鬥遊戲「快打旋風6」接棒開戰，民眾可搭乘捷運前往美麗島站感受電競賽事魅力。

第6屆全國電競青年錦標賽今登場，電競虛擬運動體驗區吸引民眾踴躍參與，透過亞運電競項目及多元遊戲體驗，近距離感受電競運動的趣味與魅力。圖／高雄市青年局提供
第6屆全國電競青年錦標賽今登場，電競虛擬運動體驗區吸引民眾踴躍參與，透過亞運電競項目及多元遊戲體驗，近距離感受電競運動的趣味與魅力。圖／高雄市青年局提供

第6屆全國電競青年錦標賽首日總決賽於高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行。圖／高雄市青年局提供
第6屆全國電競青年錦標賽首日總決賽於高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行。圖／高雄市青年局提供

青年局長林楷軒（中）表示，全國電競青年錦標賽自陳其邁市長任內推動至今邁入第6屆，去年首度與運動發展局攜手擴大舉辦，持續打造青年展現實力及拓展電競職涯的舞台。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒（中）表示，全國電競青年錦標賽自陳其邁市長任內推動至今邁入第6屆，去年首度與運動發展局攜手擴大舉辦，持續打造青年展現實力及拓展電競職涯的舞台。圖／高雄市青年局提供

高雄 美麗島站 電競 海大

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