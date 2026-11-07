「SEA YOU海洋的星願與守護」 海洋廢棄物治理巡迴展盛大登場

海洋委員會海洋保育署推出「SEA YOU海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展，今天起到11月29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6登場，邀請大小朋友跟著海洋生物解任務，透過光影、互動遊戲與擴增實境，一起找出讓海洋更乾淨的方法。

海委會副主任吳欣修表示，海洋廢棄物治理不僅需要政策宣導，更需要跨國合作與全民實際行動。此次展出透過多元互動方式呈現海洋廢棄物從回收、處理到循環再利用的過程，讓民眾深入理解海廢治理的重要性。

走進展場，3D紗幕光影帶領觀眾進入海洋故事，四幕動畫呈現星光從迷失到重現的旅程。接著，民眾可以挑戰污染觀察、治理決策與海洋生物救援等任務，與AI海洋治理分析員互動，透過Web AR擴增實境蒐集海洋角色，完成挑戰還能獲得專屬海洋治理證書。從看見垃圾、思考如何處理，到認識回收再生，讓孩子在遊戲中學習，也讓大人重新發現日常生活與海洋的關係。

海保署表示，「SEA YOU海洋的星願與守護」巡迴展串聯基隆、臺中、高雄及花蓮四地，並規劃海廢手作工作坊、海洋故事活動、主題講座及夜間光影走讀，讓不同年齡的民眾都能找到親近海洋的方式。海保署邀請大家，將看展時的一份感動，變成生活裡的一個小改變：自備用品、減少一次用塑膠、做好垃圾分類，或參與一次淨灘淨海。每一次選擇，都能讓海洋朋友的家，多一分乾淨與安心。

海洋保育署署長陸曉筠(左)與海洋委員會副主任委員吳欣修(右)。圖／海保署提供