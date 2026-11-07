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屏東文學獎頒獎 題材多元高中職投稿成長5成

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2026屏東文學獎今天下午在屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「南方新語」為主題評選出33件得獎作品。記者潘奕言／攝影
2026屏東文學獎今天下午在屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「南方新語」為主題評選出33件得獎作品。記者潘奕言／攝影

2026屏東文學獎今天下午在屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「南方新語」為主題，共收稿652件，評選出33件得獎作品，題材涵蓋土地、家庭、成長與社會議題，透過不同世代創作者的文字，呈現屏東文學多元而豐沛的創作能量。

文化處表示，本屆得獎作品題材多元，細膩描繪屏東的生活樣貌與人情風景。特別的是，今年「青春文學獎」高中職組新詩及小品文收件數較往年成長逾5成，展現青年學子投入文學創作的熱情。

高中職組蔡一平以兩種文類獲得評審肯定，小品文「下一站，善化」透過每周搭火車與母親相聚的日常，描寫家庭情感與親情牽絆；新詩「落羽松下」以細緻筆觸記錄日常景物與生活感受。

兒童文學首獎徐祥益「幸福巴士為什麼總是繞路」，透過偏鄉巴士與小女孩的故事，展現地方人情溫暖與彼此體諒；短篇小說類首獎張又懿「回游」結合失智症、捕魚人的生命歷程與黑鮪魚產業，串連個人記憶與地方歷史，展現深刻的人文關懷。

得獎作品將於屏東總圖1樓展出，並彙編出版作品集及電子書。屏東縣副縣長鄞鳳蘭出席頒獎儀式時指出，屏東文學獎希望透過大家的筆觸，把生活的片段、家庭的日常，書寫成一部部動人的文學作品，讓屏東故事透過文學持續累積與傳承。

2026屏東文學獎今天下午在屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「南方新語」為主題評選出33件得獎作品。記者潘奕言／攝影
2026屏東文學獎今天下午在屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「南方新語」為主題評選出33件得獎作品。記者潘奕言／攝影

屏東 文學獎

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