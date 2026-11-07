從旗袍阿祖到燕尾脊下的守望！李建霖寫家族記憶 浯島文學獎雙料得獎

第23屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，今年最受矚目的得獎者之一，是同時拿下新詩組首獎及散文組優等獎的李建霖，他以〈燕尾下的守望——致曾祖母〉追憶從小帶大自己的曾祖母，將長輩一句「愛細膩」（要小心）的日常叮嚀，化作跨越歲月的親情詩篇；另一篇散文〈粥糜裡的深藍守望〉也獲優等獎肯定。此外，本屆首度增設報導文學組，簡義明以〈華麗的災難—金門藍孔雀失控記〉奪下首獎，讓文學獎增添記錄地方真實故事的新視角。

本身是警官的李建霖，在頒獎典禮上分享創作心路歷程，父親、縣府副秘書長李廣榮及妻子也到場見證。他表示，這首詩是對曾祖母坎坷命運的一種溫柔理解與交代。從小由曾祖母帶大的他，記憶中的阿祖總穿著旗袍、頂著經典的阿嬤燙，端莊典雅又愛漂亮。

幼稚園放學時，阿祖牽著他的手帶他回家；生病發燒時，則用精油替他推揉，這些成長過程中的溫暖片段，至今仍深深烙印在他的記憶裡，而阿祖最常掛在嘴邊的一句話，就是「愛細膩」，提醒他凡事要小心，這句看似平凡的叮嚀，也成為詩作最重要的情感核心。

李建霖說，曾祖母直到他大學畢業後才離世，至今已經十多年，但當年被疼愛、無微不至照顧的感受，從未因歲月流逝而消失。直到近年透過家中長輩口述，他才逐漸拼湊出曾祖母的一生，原來她13歲便離開南洋，嫁來金門這座海島，在傳統閩南建築的燕尾脊下度過青春歲月，歷經時代風雨，始終以堅韌的力量守護子孫與家族。

「她的一生就像寫在亂世中的藏詩。」李建霖表示，這首詩不只是個人對曾祖母的懷念，更承載著那個年代金門女性的生命故事。感謝評審給予肯定，也感謝家人的支持，期盼未來繼續以家鄉的文字與情感，記錄更多故鄉故事。

除了個人生命記憶，本屆浯島文學獎另一項重要突破，是首度增設報導文學組。評審代表魏健峰指出，報導文學兼具新聞紀實與文學敘事特質，除了重視資料蒐集與事實考證，更考驗創作者深入人物與事件、挖掘故事背後時代意義的能力，新設組別不僅拓展文學創作類型，也為金門地方故事開啟新的書寫途徑。

首屆報導文學組由簡義明以〈華麗的災難—金門藍孔雀失控記〉獲得首獎，抱回10萬元獎金；許維民以〈後浦是一座故事山〉獲佳作，獎金3萬元，優等獎從缺。透過報導文學，金門生態、地方議題及社會變遷，都能轉化為兼具紀實與文學價值的時代紀錄。

文化局表示，本屆共收到279件作品，經初審、複審及決審，由24位專業評審委員選出優秀創作，除原有短篇小說、散文及新詩三組，今年首度加入報導文學組，展現更多元的創作面貌。得獎作品已集結出版《第23屆浯島文學獎得獎作品合輯》，民眾可至書店及縣內公共圖書館購買或借閱。

文化局長陳榮昌表示，浯島文學獎不只是文學競賽，更是凝聚地方情感、串聯文化記憶的重要平台，未來將持續透過文學講座、寫作工作坊及創作者交流，培育在地文學人才，讓更多金門故事透過文字傳承。

第23屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，金門縣文化局還特別安排精彩的「烏克麗麗」演出揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

第23屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長陳龍安（中）主持頒獎，並與得獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

第23屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，今年最受矚目的得獎者之一，是同時拿下新詩組首獎及散文組優等獎的警官李建霖，他以〈燕尾下的守望——致曾祖母〉追憶從小帶大自己的曾祖母，將長輩一句「愛細膩」（要小心）的日常叮嚀，化作跨越歲月的親情詩篇。記者蔡家蓁／攝影