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獨／高醫心臟名醫暗巷車禍身亡 官方「亡羊補牢」提措施改善奪命路

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市螺絲公會前理事長張土火9月21日下午在鳳山行政中心旁的便道遭林姓男子駕駛的小貨車撞上，經救護車送醫不治。記者石秀華／翻攝
高雄市螺絲公會前理事長張土火9月21日下午在鳳山行政中心旁的便道遭林姓男子駕駛的小貨車撞上，經救護車送醫不治。記者石秀華／翻攝

高雄9月至10月發生13起死亡車禍，其中高醫心臟血管內科名醫朱志生為趕回醫院搶救心肌梗塞病患，騎車在暗巷疑閃貓重摔經跨科團隊搶救仍不治，震撼醫界；高市府事後「亡羊補牢」，將改善該路段照明、修樹枝與移除路緣石；民代則指「失去良醫的代價太沉重，市府道安管理待加強」。

高醫心臟血管內科名醫朱志生上月15日騎機車趕回醫院救人途中，疑為閃橘貓不幸重摔身亡，原本趕著回醫院搶救病患的醫生，最後竟成了被送進自己工作的醫院急診室搶救的傷患後不治，讓病患失去「醫病至親」的良醫，家屬心碎。

「太突然了，人就這樣沒了！」朱志生妻子曾受訪表示，丈夫曾提及「那條路沒紅綠燈比較方便」沒想到平時往返醫院的道路，竟成了奪命路，出門成永別。

記者在晚間實地觀察事故地點博愛一路433巷，發現巷道雖有設路燈，但僅在一側且不密集，仍有昏暗處，路邊緣石呈點狀線，經年未修整，有些凹凸不平切面呈鋒利狀，行道樹木未修剪有些已延伸至路面，影響行車視線，顯示道路巡檢未臻完善。

良醫為閃貓在暗巷丟了性命，高市府相關單位聯合會勘，提3項改善措施，水利局修剪遮蔽路段的樹枝並定期修剪；工務局公園處將加強事故路段照明；區公所移除事故路段點狀路緣石，並研議增路側護欄或路緣石可行性；另將請事故地點的地主定期修剪樹木，以維護道路通行安全。

「一條人命的代價太沉重，市府應真正記取教訓！」高雄市議員陳美雅質疑「為何潛的道安問題，不能及早改善？」陳指出，事故路段在鼓山與三民區交界，照明配置不均、亮度不足，道路安全不應因行政區劃分而出現管理死角，更不能因為是便道，就忽略市民的安全。

高雄9月至10月共發生13起死亡車禍，其中10月10起，平均每3天就有人死於車禍；知名的台灣區螺絲公會前理事長張土火9月21日下午至鳳山行政中心洽公，穿越停車場便道不幸遭小貨車撞倒送醫不治；後市府決議增設路面高凸、「速限20標誌」、邊線、減速平台及行人穿越線等設施。

高市交通局指出，針對近期交通事故，市府除立即會勘、逐案檢討外，也加強宣導道安。

高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日騎機車行經鼓山區博愛一路433巷疑為閃橘貓不幸摔車身亡，警方在案發當下獲報到場調查。記者石秀華／翻攝
高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日騎機車行經鼓山區博愛一路433巷疑為閃橘貓不幸摔車身亡，警方在案發當下獲報到場調查。記者石秀華／翻攝

高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日騎機車行經鼓山區博愛一路433巷疑為閃橘貓不幸摔車身亡，警方在案發當下獲報到場調查。記者石秀華／翻攝
高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日騎機車行經鼓山區博愛一路433巷疑為閃橘貓不幸摔車身亡，警方在案發當下獲報到場調查。記者石秀華／翻攝

高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日閃橘貓摔車身亡的事故地點鼓山區博愛一路433巷，巷道雖有設路燈，但僅在一側，照明不足整條路仍有昏暗處。記者石秀華／攝影
高醫心臟血管內科名醫朱志生10月15日閃橘貓摔車身亡的事故地點鼓山區博愛一路433巷，巷道雖有設路燈，但僅在一側，照明不足整條路仍有昏暗處。記者石秀華／攝影

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