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BTS高雄演唱會倒數！夢時代摩天輪現紫色蝴蝶 網驚艷另個高雄之眼
南韓天團BTS（防彈少年團）將在高雄世運主場館舉辦演唱會，高雄市掀起紫色應援熱潮。有人在夢時代後方錄下夢時代摩天輪的紫色蝴蝶展翅，直讚「超級無敵應援」沒想到小街道也出現另個「高雄之眼」。
BTS世界巡迴演唱會，將於11月19日、21日、22日在到高雄登台，高雄市長陳其邁11月5日便在社群率先換上手持「阿米棒」的紫色應援頭貼，高雄流行音樂中心、義大世界、夢時代等地標及商業設施也紛紛響應，讓高雄街頭投入「紫愛你（I Purple You）」的浪漫燈海。
有攝影師利用晚間前往夢時代後方的、前鎮區前鎮街與鎮東街口取景，從特殊角度拍下摩天輪點亮紫色燈光的畫面，宛如1隻展翅的紫色蝴蝶，另有「FOREVER 7」跑馬燈，象徵防彈少年團7名成員永遠一體、永不分開。影片上傳社群後迅速引發一片讚聲，半天就吸引超過50萬人次瀏覽。
網友紛紛留言大讚「紫色蝴蝶漂亮」、「超級無敵應援！」、「原來從後面看的角度這麼神喔」，還有人形容這是「另個高雄之眼」，意外讓夢時代摩天輪的紫色應援燈光成為焦點。
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