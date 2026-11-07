澎湖白坑岸際淨灘 2小時清出2400公斤海漂廢棄物

澎湖秋季淨灘活動今天在湖西白坑海岸登場，近200名民眾在短短2小時內，聯手撿出海漂廢棄物2400公斤，讓潔淨美麗的岸際再現。

澎湖秋季淨灘活動在白坑長堤海岸登場，包括澎湖縣環保局、台灣中油、台電和尖山電廠、湖西地區學校、白坑社區等近10個單位與社區民眾近200人參與，湖西鄉長陳振中率公所人員以實際行動清理海岸垃圾，展現公私協力守護海洋環境的決心，現場並結合環境教育、資源回收及減塑宣導。

陳振中表示，澎湖四面環海，海洋孕育了在地文化，也是澎湖珍貴的自然資源。海岸環境維護不能僅依靠單次活動，更需要公私部門與民眾共同投入，透過持續淨灘、環境教育及生活減塑，逐步減少海洋污染，期盼將潔淨美麗的海岸環境留給下一代。

澎湖秋季淨灘活動，短短2小時共清理出海漂廢棄物2400公斤，工作人員現場就地清理有寶特瓶、漂流木、廢棄漁網、保麗龍等7大類，由公所垃圾車清運處理。