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高雄鼓山社區大樓遭人潑漆撒傳單 警方查獲3人涉案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
鼓山一處社區大樓遭人潑灑紅色油漆討債，現場大門前一片狼籍。記者巫鴻瑋／翻攝
鼓山一處社區大樓遭人潑灑紅色油漆討債，現場大門前一片狼籍。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市鼓山區某大樓大門昨天凌晨遭人潑灑油漆，現場更散落大量印有特定人士照片及文字的公審傳單，警方追查逮獲3人，經查是因與住戶有債務糾紛，才會潑漆討債，但行為已涉嫌恐嚇危安罪嫌，除一名涉案少年依規移請高雄少年及家事法院處理，另2人移送高雄地檢署偵辦。

警方調查指出，主嫌23歲李姓男子疑因與他人產生金錢債務糾紛，心生不滿下，因此找來18歲的楊姓男子及一名未成年的邱姓少年組成「潑漆小隊」，3人於6日凌晨0時許共同搭車前往鼓山區案發大樓附近，隨後步行至大樓管理室進行潑白色油漆、紅色油漆與散發傳單，犯案後隨即搭車逃離現場。

大樓管理員見狀後立即向警方報案，鼓山警方接獲通報後不敢大意，調閱周邊路口監視器影像及過濾相關車輛，迅速鎖定特定涉案人員身分，並於今天凌晨4時許循線發動拘提，將李姓主嫌抓拿到案，緊接著於今天上午7時許，再將同案共犯楊姓男子及邱姓少年拘提到案。

全案警詢後，警方依涉嫌毀損罪及恐嚇危安罪，將李嫌與楊嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並因其犯行影響社會治安，建請檢察官向法院聲請羈押，至於涉案的邱姓少年，則依少年事件處理法規定移請高雄少年及家事法院處理。

鼓山警方呼籲，民眾若遇到債務或金錢糾紛，務必循合法訴訟或調解等理性途徑解決，絕不可私自以潑漆、散發傳單或恐嚇等不法方式處理爭議，警方對於任何危害民眾財產安全及破壞公共秩序的不法行為，均持零容忍態度，必定積極查緝、依法究辦，以切實維護地方治安與市民生活安全。

鼓山一處社區大樓遭人潑灑白漆討債，現場還散落傳單。記者巫鴻瑋／翻攝
鼓山一處社區大樓遭人潑灑白漆討債，現場還散落傳單。記者巫鴻瑋／翻攝

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