澎湖大行軍 2000軍民走上跨海大橋逆風前行

澎湖縣政府今天辦理「2026澎湖大行軍—逆風向前行」，超過2000名軍民走上澎湖跨海大橋逆風前行，並品嚐白沙3金宴（紫菜、海菜與土魠魚）在地海味，感受菊島秋冬魅力，留下難忘回憶。

活動在澎湖副縣長林皆興與陸軍澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源中將等見證下，超過2000名軍民從跨海大橋西嶼鄉端步行到白沙鄉端，橋上長長人龍，場面壯觀。

林皆興說，澎湖東北季風強勁，澎湖縣長陳光復就是對抗東北季風的男人，澎湖大行軍逆風而行就是在這發想下辦理，讓民眾有機會體驗澎湖東北季風，短短4年已成為澎湖秋冬最具代表性活動，年年報名秒殺，也難得天候舒適，可好好體驗，沿途欣賞澎湖內海海天美景。

活動結合國軍軍事裝備裝甲車、無人機陳展及蛙人操演，讓民眾近距離認識國軍裝備及任務功能，了解軍事科技與國防應用。

澎縣府與白沙鄉公所準備在地3金海鮮供參賽者品嚐，為大行軍留下難忘回憶，台灣本島民眾還可免費搭「澎湖好行」暢遊澎湖景點。