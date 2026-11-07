招商、開源並進 高市財政局： 市府今年減債首度破200億元

高市財政局今公布，高雄市政府減債首度突破200億元，全年可達205億元，陳其邁市長任內6年累計減債則達455億元，且連5年「零舉借」，連5年自有財源決算破千億元，今年是減債最多的一年。

財政局長李瓊慧表示，市府在市長陳其邁帶領下，透過公私協力引進民間資金，帶動產業發展及城市建設，促參招商累計民間投資金額突破3400億元，另也建構科技S廊帶產業鏈，引進台積電等國際指標企業投資設廠，促進產業轉型升級，累計投資總額逾2.7兆元，使得高市自有財源連續5年破千億元。

「招商、開源與減債是市府推動建設兼顧財政永續的核心」李瓊慧表示，市府透過招商促參引進民間資金及產業投資，擴大經濟發展動能及財政基礎，同時嚴控支出及債務，逐步形成招商引資、擴大財源、降低債務、提升財政韌性的正向循環，今年減債首度突破200億元。

她表示，市府在零舉借及減債同時，持續推動捷運四線齊發、社宅、水利、教育、交通、社福等重大建設，在財政紀律與城市發展間取得平衡，並為高雄發展奠定穩健的財政基礎。