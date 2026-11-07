會勘時包得像完工…前鎮漁港市場鋼筋外露 高市府急修補遭批粉飾太平

斥資八十一億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體遭撞破露出鋼筋，引發網友熱議，國民黨高雄市議員陳麗娜昨天質疑市府粉飾太平，柱體補強工程「已經拖很久了」，板材一破，工程真面目全被看穿。高雄市海洋局澄清，受損梁柱不屬八十一億元的前鎮漁港新建、改造設施，因早市攤商仍在營業，柱體暫時以纖維水泥板包覆，待攤商遷入新建的多功能運銷中心後就會補強。

該座柱體日前因漁民作業時，被貨車擦撞破洞，結果包覆板材脫落後，裡面卻是鋼筋外露、嚴重生鏽的老舊梁柱，且鋼筋並無水泥包覆，外層僅是輕鋼架包裹遮蓋，照片放上社群，被網友質疑有安全疑慮，還批評八十一億元經費到底花到哪裡去。

陳麗娜痛批，原先的批發魚市場要整個區域全新翻修，市府規畫讓攤商一半營業、一半施工，也和漁民討論過施工方式，柱子本來就應該補強、灌上水泥，但工程一拖再拖。

陳麗娜指出，柯志恩九月廿四日到前鎮漁港會勘，前兩天現場都還沒施工，會勘當天卻整根柱子包覆得像完工一樣，但事實上已經裸露很久了，當時只是用板材遮蓋，直到這次因為板材被撞破，才讓大家看到。

陳麗娜質疑市府粉飾太平，就是有安全問題才要補強，希望市府趕快和攤商協調好、盡快施工，市府工程出現缺失卻無法及時協調，市長陳其邁任期只剩一個多月，整體顯得鬆散。

柱體鋼筋外露照片引起社群熱議後，高雄市海洋局緊急派員修補，目前已看不到裸露柱體。海洋局澄清，該梁柱為舊漁市場的結構補強工程，不屬八十一億元的前鎮漁港新建、改造設施。

海洋局說，舊魚市場柱體經評估須結構補強，施工時已先鑿除失去強度的混凝土表皮，但早市攤商仍持續營運，無法提供完整工區，因此暫時先以纖維水泥板包覆保護，這次是遭卸魚車輛碰撞破損，呼籲各界別政治操作，誤導視聽。