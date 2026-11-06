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屏東聖誕節點燈 12大主題燈飾搭配魔法販賣屋

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影
屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影

屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題，打造12大主題燈飾並首次推出14間「魔法販賣屋」，結合歡樂遊行、夢幻泡泡及節慶市集，活動持續至明年1月3日，縣府邀請民眾每晚5時30分至10時到屏東感受耶誕氛圍。

今年主燈是高10公尺的「璀璨驚喜盒」，在倒數聲中點亮，伴隨聖誕老人乘著雪橇現身，吸引民眾拿起手機拍照，為今年屏東聖誕節揭開序幕。12大主題燈飾散布公園內，並安排多場燈光展演帶來視覺饗宴。

今年首度設置14間「魔法販賣屋」，販售節慶甜點、暖心飲品及特色小物；周末及國定假日也有「歡樂遊行派對」，耶誕老人會隨機發送小禮物，搭配浪漫的「夢幻泡泡」，讓屏東也能感受飄雪般的北國耶誕氛圍；耶誕拍貼機則讓民眾留下紀念。

縣長周春米表示，屏東聖誕節自2017年舉辦至今已邁入第10屆，每年不同主題的燈飾設計與節慶活動，讓屏東公園成為冬季重要景點。今年因雨季較長不少活動都取消，因此縣府決定提早點燈，讓民眾提前感受耶誕氛圍。

縣府傳播處說，今年耶誕燈飾延伸至周邊街區，讓民眾邊賞燈邊走訪周邊商圈。11月7、8日「中華一條街市集」集結70攤文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等；12月18日起慈鳳宮周邊將以星海拱門、金色光瀑及繁花光廊等燈景，串聯在地文化與城市街景。

屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影
屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影

屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影
屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影

屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影
屏東聖誕節今天晚上在屏東公園點燈，今年以「樂園聖誕派對」為主題打造12大主題燈飾。記者潘奕言／攝影

屏東 燈飾 聖誕節

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