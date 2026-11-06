「屏東聖誕節」開幕 燈飾、魔法販賣屋超夢幻

「屏東聖誕節」今天開幕，除12組璀璨燈飾，首度推出14間特色魔法販賣屋，營造夢幻聖誕村，縣長周春米戴上麋鹿頭飾同樂，活動持續到明年1月3日，邀請民眾一起到屏東拍美照。

邁入第10年的「屏東聖誕節」，今年以「樂園聖誕派對」為主題，晚間在屏東公園歡樂登場，在周春米、美國在台協會高雄分處長史崇理、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處專員陳韻文等人帶領下，全場齊聲倒數，點亮高達10公尺的主燈「璀璨驚喜盒」，現場歡笑與驚呼聲不斷。

周春米會中表示，屏東近年持續拓展燈節活動版圖，從2019台灣燈會在屏東、屏東燈節、客家燈區、大津瀑布、小琉球及萬丹森林公園等地，透過不同主題與場域，讓燈節走入地方、串聯觀光，接續也將迎來慈鳳宮媽祖廟點燈活動，除展現在地多元節慶特色，也讓親子、朋友或情侶，都能在屏東留下美好的回憶。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年規劃12組主題燈飾，每天下午5時30分至晚間10時點燈，並搭配多場燈光秀，讓到訪旅客能漫步其中，感受聖誕氛圍。另外，7、8日限定登場的「中華一條街市集」，將集結70攤文創手作、童趣玩具、特色美食與手作甜點；12月18日起，慈鳳宮周邊也將加入燈區行列，以星海拱門、金色光瀑及繁花光廊等燈景，串聯在地文化與城市街景。

另外，今年屏東聖誕節首度設置14間「魔法販賣屋」，販售節慶甜點、暖心飲品及特色小物；每逢週末及國定假日還有「歡樂遊行派對」，聖誕老人將與可愛夥伴隨機發送小禮物，搭配升級版的泡泡秀，讓南國冬夜也能感受宛如飄雪般的浪漫。