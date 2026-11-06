法國馬約特參訪團蒞澎交流 深化島嶼治理與合作契機

法國參議員莫蘇里（Thani MOHAMED SOILIHI）今天率領法國馬約特（Mayotte）參訪團蒞臨澎湖。

訪團先後參訪風櫃國小、海水淡化廠及雙湖園水資源回收中心，了解海洋教育推動情形、海淡設施運作及污水回收處理方式，並拜會澎湖縣副縣長林皆興。

雙方就島嶼治理、教育交流、水資源管理及觀光推廣等議題交換意見，期盼建立長期友好夥伴關係。

林皆興表示，澎湖由90座島嶼組成，其中19座有人居住，海域面積達8800平方公里。澎湖與馬約特同屬海島，在海洋生態、觀光發展、交通運輸、醫療照護及教育等面向，面臨許多相似的挑戰與機遇，期盼透過此次參訪，分享經驗、相互借鏡，為未來多元合作奠定基礎。

莫蘇里感謝澎湖縣政府的熱情接待，並表示這是他第三度造訪台灣，但全團成員都是首次來到澎湖。此次訪團由馬約特地方首長、民意代表及產業界人士組成，涵蓋政界、科技、經濟、青年及觀光發展等領域，期盼藉由此次參訪彼此借鏡寶貴經驗，為未來多元合作奠定穩固基礎。

莫蘇里指出，訪團透過實地參訪風櫃國小、海水淡化廠及污水處理設施，對澎湖的基礎教育與公共建設有了更深入的了解。澎湖在教育推動、水資源開發及永續管理上的經驗，帶給訪團許多啟發，也可作為馬約特未來推動相關建設的重要參考。