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六都交通論壇高雄登場 聚焦AI治理成交通新趨勢

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
六都交通論壇高雄登場，各都交通局長或代表，聚焦AI已成交通治理新趨勢。記者林保光／攝影
六都交通論壇高雄登場，各都交通局長或代表，聚焦AI已成交通治理新趨勢。記者林保光／攝影

六都交通運輸論壇今天在高雄翰品酒店登場，六都交通局長及代表於高峰會中，共同聚焦AI浪潮下的交通治理議題。高雄分享AI交通辨識與跨縣市資料共享，台北積極推動自駕巴士，新北著重培養交通AI人才，桃園以AI號誌提升公車準點率，台中運用AI掌握車流與人流，台南則強調資料標準化與資源共享，以降低建置成本。

高雄市交通局長張淑娟表示，市長陳其邁相當重視AI發展，市府透過舉辦AI競賽，鼓勵同仁將AI應用於業務，並提供補助資源，激發更多創新作法。

她指出，高雄推動的「燈塔計畫」希望其他縣市共同參與，透過建立共通模型，讓各縣市在交通管理上相互運用。現有辨識系統具備廣泛偵測能力，未來可整合約3萬支攝影機，包括警察機關監視器，作為模型訓練與辨識資料來源，達到「看得廣、反應快」，即時掌握路口異常狀況。

台北市交通局長謝銘鴻表示，台北正積極推動AI自駕巴士，並認為日本、韓國在無人自駕巴士發展上已走在前面，台灣不能落後，尤其不能輸給韓國。他說，市長蔣萬安對相關計畫給予充分預算支持，甚至擴大投入無人掃街車、灑水車等應用。接下來將進入招標階段，採取由客運業者領銜、車廠及系統商協力整合的模式，藉此累積實際營運經驗，並加速法規修正與商業模式建立，盼在未來2、3年內逐步落地。

新北市交通局長鍾鳴表示，新北開始嘗試引用資料，並與之拓合作開發「AI交通專員」，協助審核交通影響評估及交通維持計畫，節省閱讀時間與人力。他坦言，團隊對AI知識的掌握尚未豐富，資料也未必具備傳統的結構化特性，因此目前做法是「從需求出發」，更期待新進同仁的第一項學習，不再只是傳統的交通工程訓練，而是具備運用AI的能力。

桃園市交通局長張新福表示，過去交通管理多依賴歷史資料推估車流、設定紅綠燈秒數及預測公車到站時間，但AI能結合即時交通資訊，讓管理更貼近現場狀況。他指出，桃園導入AI智慧號誌，依據當下車流量動態調整號誌秒數；公車到站時間預測則整合歷史資料、Google地圖即時交通資訊及天氣等因素，使預測更精準，公車到站準點率已從約80%提升至92%。他也提醒，交通單位除了委外導入技術，本身也必須具備足夠專業，才能有效管理與運用AI系統。

台中市交通局副局長江俊良表示，台灣大道沿線新光三越、遠百等大型百貨公司，假日停車場經常滿場，車輛排隊回堵，過去必須派員警、義交及交通局人員到場監控，再視情況引導車輛改停附近停車場，近期導入AI Agent，由系統主動偵測車流排隊長度，一旦達到設定門檻，即通知警察局等相關單位，及早介入疏導。此外，台中轉運中心也導入AI攝影機，分析旅客行走動線及停留時間，作為場站管理依據。

台南市交通局簡任技正吳俁之表示，台南已導入智慧號控，民眾實際感受到交通改善後，自然會形成正向宣傳。他認為，AI技術本身並非最大障礙，真正困難的是經費及後續維運成本，包括模型訓練、算力培養等，都需要持續投入。他說，各縣市應透過資料標準化、模組化及跨縣市共享，降低系統建置與維運成本；透過共同採用與合作，才能讓AI交通治理真正普及。

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