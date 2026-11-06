連江縣議長結束議員生涯 張永江：退休後暫無規劃

連江縣議會第8次定期大會今天閉幕，是國民黨籍議長張永江從政生涯最後一次主持議事。他今天告訴中央社記者，從政25年努力為縣民爭取各項建設，退休後暫無規劃，先好好休息。

張永江今天下午接受中央社訪問指出，退出政壇不參選連任，是他近年歷經兄長過世等人生變故後，深思熟慮下的決定。針對外界對他是否更上一層樓的看法，張永江坦言，近年身體不佳，加上年齡已高，且從政多年疏於照顧家庭，目前暫無規劃，只想好好休息，養好身體與陪伴家人。

張永江說，回首從政25年，擔任議長12年，參選對他來說雖是人生的意外，但秉持為民服務，廣結善緣的心態，為馬祖爭取了新台馬輪等多項重大建設，並促成唐氏症基金會承接各鄉公共托育業務。一路以來沒想過追求大位，更樂見東引的年輕世代勇於從政，願意承擔。

連江縣議會第8次定期大會今天上午閉幕，張永江在議場敲下生涯最後一次議事槌。他致感言詞時，強調本屆通過連江縣政府116年地方總預算歲入新台幣53億9584萬7000元，歲出54億8082萬6000元。另議決通過縣府提案30案，議員提案3案，為推動地方建設與福利奠定厚實基礎。

張永江表示，從海島基層子弟一路走來，承蒙東引鄉親與全體縣民厚愛提攜，讓他有幸為家鄉貢獻心力。25年來見證馬祖從軍事前線到觀光勝地的巨大蛻變，交通、文化與攸關民生軟硬體設施日益精進，蓬勃發展。豐碩成果非一人一時之功，而是歷任縣長與立委、議員同仁積極問政而締造的榮耀。

張永江並感謝歷任連江縣府團隊體察民情，擘劃馬祖願景，以及並肩作戰的議員夥伴，為民喉舌，展現民主政治價值。府會間雖有監督制衡，但始終保持良好溝通，彼此尊重，共同以追求縣民福祉為目標。

張永江除祝福爭取連任的國民黨籍連江縣長王忠銘以及議員同仁順利當選，強調感謝東引鄉親的託付與信任，未來不論身在何處，他服務鄉里的熱心熱情永不卸任。