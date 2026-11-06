聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄登革熱群聚疫情擴大！男逛賣場染疫 衛局急尋「這天」顧客
高雄登革熱群聚疫情擴大，小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例，44歲男子10月25日曾到賣場購物，返家後陸續發燒、腹瀉及冒紅疹，確診感染登革熱第二型病毒；衛生局示警，10月25日曾到訪賣場民眾列高風險，盡速採檢。
衛生局指出，新增確診男子住小港區，平時在自家汽車保養場工作，10月25日曾到99五金大賣場購物，11月1日起出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉及食慾不振，期間多次就醫，3日下肢冒出紅疹，5日轉往醫院急診，經NS1快篩及PCR檢驗確診，目前住院治療中。
該賣場先前已有2名員工確診，防疫人員在賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，如今再添1例，群聚疫情持續延燒。
衛生局呼籲，10月25日曾到訪民眾應儘速採檢，10月17日至11月2日曾進出賣場者，也應留意健康狀況，防疫團隊已針對確診者住家、工作地點及周邊400公尺社區擴大採檢、清除孳生源及噴藥，嚴防疫情擴散。
此外，高雄今另增1例境外移入，為左營區27歲男子，赴越南旅遊返台後發燒，初次NS1快篩陰性，後續PCR檢驗才確診，衛生局提醒，快篩陰性不代表未感染，今年高雄累計本土13例、境外移入39例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。