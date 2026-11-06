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影／高雄登革熱群聚疫情擴大！男逛賣場染疫 衛局急尋「這天」顧客

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄登革熱群聚疫情擴大，小港99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例，防疫團隊急噴藥。圖／高雄市衛生局提供
高雄登革熱群聚疫情擴大，小港99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例，防疫團隊急噴藥。圖／高雄市衛生局提供

高雄登革熱群聚疫情擴大，小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例，44歲男子10月25日曾到賣場購物，返家後陸續發燒、腹瀉及冒紅疹，確診感染登革熱第二型病毒；衛生局示警，10月25日曾到訪賣場民眾列高風險，盡速採檢。

衛生局指出，新增確診男子住小港區，平時在自家汽車保養場工作，10月25日曾到99五金大賣場購物，11月1日起出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉及食慾不振，期間多次就醫，3日下肢冒出紅疹，5日轉往醫院急診，經NS1快篩及PCR檢驗確診，目前住院治療中。

該賣場先前已有2名員工確診，防疫人員在賣場後方空地查獲病媒蚊幼蟲陽性孳生源，如今再添1例，群聚疫情持續延燒。

衛生局呼籲，10月25日曾到訪民眾應儘速採檢，10月17日至11月2日曾進出賣場者，也應留意健康狀況，防疫團隊已針對確診者住家、工作地點及周邊400公尺社區擴大採檢、清除孳生源及噴藥，嚴防疫情擴散。

此外，高雄今另增1例境外移入，為左營區27歲男子，赴越南旅遊返台後發燒，初次NS1快篩陰性，後續PCR檢驗才確診，衛生局提醒，快篩陰性不代表未感染，今年高雄累計本土13例、境外移入39例。

高雄小港區99五金大賣場登革熱群聚擴大，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供
高雄小港區99五金大賣場登革熱群聚擴大，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供

高雄小港區99五金大賣場登革熱群聚擴大，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供
高雄小港區99五金大賣場登革熱群聚擴大，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供

高雄小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供
高雄小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供

高雄登革熱群聚疫情擴大，小港99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供
高雄登革熱群聚疫情擴大，小港99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例、累計3例。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 賣場 疫情

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