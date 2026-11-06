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高雄國際金融博覽會 陳其邁：打造亞太資產管理樞紐

中央社／ 高雄6日電

「2026高雄國際金融博覽會」今天在高雄展覽館登場，高雄市長陳其邁表示，推動亞洲資產管理中心是他任內重要目標之一，機會永遠留給準備好的人，期盼各界持續支持高雄。

「2026高雄國際金融博覽會」今天起一連3天在高雄登場，這也是此展覽首度移師高雄。主辦單位今周刊董事長謝金河表示，過去國際金融博覽會只有在台北舉辦，因看重高雄近年的發展與前景首度移師高雄。

陳其邁致詞表示，感謝總統賴清德上任後，加速推動亞洲資產管理中心相關法規修正，讓高雄有機會成為金融創新與資產管理服務的重要示範據點。目前高雄專區內已有62家金融機構，高資產客戶管理規模超過1.1兆元。

陳其邁說，台積電投資高雄是重要的起點，從最初爭取先進製程及先進封裝落腳，到目前持續擴大投資，帶動IC設計、晶圓代工、封裝測試及半導體設備等產業鏈逐步到位。高雄將持續推動相關研發及設備驗證能量，強化產業聚落競爭力。

陳其邁指出，隨著科技產業持續發展，從企業融資、資產管理到跨境金融服務，都將帶來新的市場需求，也凸顯亞洲資產管理中心在高雄發展的重要性。

謝金河說，總統賴清德今天打電話問他股災狀況，「台灣只是被颱風尾掃到」，美國總統川普這次提前跛腳輸得很慘，民主黨大獲全勝，因為民主黨有很多人主張是限制AI中心的發展，不少人都擔心AI發展前景，「但AI賽道已經起航，雖然有一些波折，但是主幹道是不會改變的。」

此外，謝金河也大力稱讚陳其邁，他說，陳其邁這6年來讓高雄出現產業聚落，當陳其邁看到台積電原本要落腳的龍潭有居民抗議，陳其邁第一時間把中油那塊地騰出來，用創紀錄的速度整地，這種效率連台積電都相當感佩。正因為陳其邁的效率讓高雄的半導體聚落日益完整。

陳其邁 高雄 亞太

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