快訊

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

聽新聞
0:00 / 0:00

金門多元性別平權回顧展 盼撐出島上友善空間

中央社／ 金門6日電

金門多元性別平權運動回顧展」呈現在地社群性別平權行動歷程、主題選書與友善商家。策展人鄭湘柔說，盼更多人看見島上多元樣貌，每個人都能在金門更安全、自在地生活。

蓊蓊書店與金門出身的諮商心理師鄭湘柔共同主辦「金門多元性別平權運動回顧展」，展場位於金城鎮蓊蓊書店二樓，展期至11月15日。

展覽回顧多元性別友善團隊「彩虹飄漂掛金門」在金門發起彩虹旗合照行動，以及過去參與台北同志大遊行歷程。展場也介紹多元性傾向與性別認同，觀展者可探索自我認同，選擇貼上代表自己的貼紙。

鄭湘柔接受中央社記者採訪表示，相較於台灣本島近年逐漸累積性別議題討論空間，金門雖然比過去更開放，但受限於地方文化，關於性別的不同樣貌，在島上仍不是容易自在談論的事情，「我們想跟大家說，金門一直有一群人很努力，想為性別平權撐出一些空間，讓每一位孩子都能好好長大。」

鄭湘柔說，這些年經常返鄉走進校園、社區及各類機構，透過講座分享多元性別與身體自主權等議題，也曾與諮商心理師曾詩涵協助蓊蓊書店「將閱讀種進心底，滋養成林」情感教育閱讀推廣計畫，連續三年進入數間無專任輔導教師的小學宣導性別與情緒教育。

鄭湘柔提及，地方上也有越來越多商家掛起彩虹旗，以行動響應性別平等，讓島上友善力量逐漸累積。

鄭湘柔表示，歡迎家長、老師帶著孩子參觀展覽，期盼金門的下一代，乃至於每一個人都能學習理解與尊重差異。每個人都能夠有自己喜歡的樣子，也都有自在生活權利，「每一個不一樣的模樣，都很美」。

金門 性別 平權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

塔斯馬尼亞師生訪金門續友誼第3年 澳洲學生走讀建功嶼、沙美老街

不用搭飛機回金門也能讀金大 第10期台北碩士在職學分班重開辦

從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

台灣同志平權地標！西門町彩虹斑馬線曾突然消失 2025 年重新亮相

相關新聞

影／高雄登革熱群聚疫情擴大！男逛賣場染疫 衛局急尋「這天」顧客

高雄登革熱群聚疫情擴大，小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例，44歲男子10月25日曾到賣場購物，返家後陸續發燒、腹瀉及冒紅疹，確診感染登革熱第二型病毒；衛生局示警，10月25日曾到訪賣場民眾列高風險，盡速採檢。

高雄前鎮漁港鋼筋裸露 海洋局澄清：非屬81億新建工程

高雄前鎮漁港柱體外包板材遭撞破、內部鋼筋裸露，引發外界質疑安全性，高雄市府海洋局今天下午再強調，出事的柱體是舊前鎮魚市場的結構補強工程「非屬81億前鎮魚市場新建工程」，目前因早市攤商仍在營業而暫時以纖維水泥板包覆保護，待攤商遷入新建的多功能運銷中心後就會補強。

六都交通論壇高雄登場 聚焦AI治理成交通新趨勢

六都交通運輸論壇今天在高雄翰品酒店登場，六都交通局長及代表於高峰會中，共同聚焦AI浪潮下的交通治理議題。高雄分享AI交通辨識與跨縣市資料共享，台北積極推動自駕巴士，新北著重培養交通AI人才，桃園以AI號誌提升公車準點率，台中運用AI掌握車流與人流，台南則強調資料標準化與資源共享，以降低建置成本。

穿浴衣遊愛河灣、跳J-POP 高流下酒祭邀日本9縣市同樂

秋田煙燻醃蘿蔔、笠間栗子酒、柳川相撲味噌，日本美食高雄吃得到。高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，不僅邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台，民眾還能穿浴衣巡遊愛河灣、跟著J-POP隨機舞蹈起舞。

屏東熱帶農業特色產業園區完工 乖乖將設觀光工廠

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，這塊台糖地原本是每年舉辦屏東熱帶農業博覽會地點，2022年開始打造園區，總面積約29公頃，目前已有包括乖乖公司等11家企業申請進駐，為屏東農漁產業加工加值及經濟發展增加動能。

前鎮漁港梁柱鋼筋外露 陳麗娜轟：會勘前包起來粉飾太平

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體遭撞破露出鋼筋，引發網友熱議，國民黨高雄市議員陳麗娜今天受訪指出，柱體補強工程「已經拖很久了」，立委柯志恩日前到場會勘時，柱子才被包得「看起來好像已經做好了」，質疑市府粉飾太平，如今板材一破，工程真面目全被看穿，她也質疑柱體安全性，批市府協調攤商效能不彰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。