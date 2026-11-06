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金門多元性別平權回顧展 盼撐出島上友善空間
「金門多元性別平權運動回顧展」呈現在地社群性別平權行動歷程、主題選書與友善商家。策展人鄭湘柔說，盼更多人看見島上多元樣貌，每個人都能在金門更安全、自在地生活。
蓊蓊書店與金門出身的諮商心理師鄭湘柔共同主辦「金門多元性別平權運動回顧展」，展場位於金城鎮蓊蓊書店二樓，展期至11月15日。
展覽回顧多元性別友善團隊「彩虹飄漂掛金門」在金門發起彩虹旗合照行動，以及過去參與台北同志大遊行歷程。展場也介紹多元性傾向與性別認同，觀展者可探索自我認同，選擇貼上代表自己的貼紙。
鄭湘柔接受中央社記者採訪表示，相較於台灣本島近年逐漸累積性別議題討論空間，金門雖然比過去更開放，但受限於地方文化，關於性別的不同樣貌，在島上仍不是容易自在談論的事情，「我們想跟大家說，金門一直有一群人很努力，想為性別平權撐出一些空間，讓每一位孩子都能好好長大。」
鄭湘柔說，這些年經常返鄉走進校園、社區及各類機構，透過講座分享多元性別與身體自主權等議題，也曾與諮商心理師曾詩涵協助蓊蓊書店「將閱讀種進心底，滋養成林」情感教育閱讀推廣計畫，連續三年進入數間無專任輔導教師的小學宣導性別與情緒教育。
鄭湘柔提及，地方上也有越來越多商家掛起彩虹旗，以行動響應性別平等，讓島上友善力量逐漸累積。
鄭湘柔表示，歡迎家長、老師帶著孩子參觀展覽，期盼金門的下一代，乃至於每一個人都能學習理解與尊重差異。每個人都能夠有自己喜歡的樣子，也都有自在生活權利，「每一個不一樣的模樣，都很美」。
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