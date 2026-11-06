快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

穿浴衣遊愛河灣、跳J-POP 高流下酒祭邀日本9縣市同樂

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，還邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，還邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台。圖／高雄市文化局提供

秋田煙燻醃蘿蔔、笠間栗子酒、柳川相撲味噌，日本美食高雄吃得到。高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，不僅邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台，民眾還能穿浴衣巡遊愛河灣、跟著J-POP隨機舞蹈起舞。

下酒祭邁入第5年，歷年累計吸引逾40萬人次，高流過去連續兩年與沖繩縣合作，今年攜手日本台灣交流協會將合作範圍擴大至秋田、茨城、笠間、姬路、福岡、柳川、熊本、沖繩及石垣等9縣市。

市集除有秋田的煙燻醃蘿蔔、柳川的相撲味噌試吃，笠間也帶來栗子酒與傳統陶藝「笠間燒」，與高雄締結姊妹市的熊本縣則由老字號「杉養蜂園」參展，現場還有樋口飯糰、大阪燒、京都壽喜牛燒及明太子醬沙威瑪等料理。

首日由「西川淑敏舞踊知家」以名古屋港祭的盆踊舞曲開場，台灣饒舌歌手蛋頭BG8LOCC、日本饒舌歌手JP THE WAVY接力登台，動漫DJ團體「宅邦戰隊」也將帶來歌曲串燒，呼應同期舉辦的駁二動漫祭，DSPS、庸俗救星、薄荷綠工廠、工口紳士及女子偶像團體「存在証明」也將輪番演出。

首日的浴衣巡遊將帶民眾學穿浴衣、木屐，沿愛河灣巡遊，採線上報名，次日推出J-POP隨機舞蹈。活動期間在市集消費不限金額，即可到服務台免費兌換「太鼓達人」遊戲代幣。

下酒祭將於12月5、6日下午3時至晚間10時在高流海風廣場舉行，免費入場，浴衣巡遊報名及活動詳情將於高流官網與官方社群公布。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年攜手日本台灣交流協會將合作範圍擴大至秋田、茨城、笠間、姬路、福岡、柳川、熊本、沖繩及石垣等9縣市。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年攜手日本台灣交流協會將合作範圍擴大至秋田、茨城、笠間、姬路、福岡、柳川、熊本、沖繩及石垣等9縣市。圖／高雄市文化局提供

日本女子偶像團體「存在証明」將在下酒祭登台演出。圖／高雄市文化局提供
日本女子偶像團體「存在証明」將在下酒祭登台演出。圖／高雄市文化局提供

浴衣 日本 愛河

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印度排燈節11月7日淡水漁人碼頭登場 免費入場、抽德里來回機票

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

鼓鼓、蕭景鴻、徐暐翔、帕拉斯、閻奕格與林佳辰接力開唱！「500小趴踢2026」完整表演卡司揭曉

走過40年全新啟程！ITF台灣國際旅展11月6日至11月9日登場

相關新聞

高雄前鎮漁港鋼筋裸露 海洋局澄清：非屬81億新建工程

高雄前鎮漁港柱體外包板材遭撞破、內部鋼筋裸露，引發外界質疑安全性，高雄市府海洋局今天下午再強調，出事的柱體是舊前鎮魚市場的結構補強工程「非屬81億前鎮魚市場新建工程」，目前因早市攤商仍在營業而暫時以纖維水泥板包覆保護，待攤商遷入新建的多功能運銷中心後就會補強。

影／高雄登革熱群聚疫情擴大！男逛賣場染疫 衛局急尋「這天」顧客

高雄登革熱群聚疫情擴大，小港區99五金大賣場繼2名員工確診後，今天再添1例，44歲男子10月25日曾到賣場購物，返家後陸續發燒、腹瀉及冒紅疹，確診感染登革熱第二型病毒；衛生局示警，10月25日曾到訪賣場民眾列高風險，盡速採檢。

穿浴衣遊愛河灣、跳J-POP 高流下酒祭邀日本9縣市同樂

秋田煙燻醃蘿蔔、笠間栗子酒、柳川相撲味噌，日本美食高雄吃得到。高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，不僅邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台，民眾還能穿浴衣巡遊愛河灣、跟著J-POP隨機舞蹈起舞。

屏東熱帶農業特色產業園區完工 乖乖將設觀光工廠

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，這塊台糖地原本是每年舉辦屏東熱帶農業博覽會地點，2022年開始打造園區，總面積約29公頃，目前已有包括乖乖公司等11家企業申請進駐，為屏東農漁產業加工加值及經濟發展增加動能。

前鎮漁港梁柱鋼筋外露 陳麗娜轟：會勘前包起來粉飾太平

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體遭撞破露出鋼筋，引發網友熱議，國民黨高雄市議員陳麗娜今天受訪指出，柱體補強工程「已經拖很久了」，立委柯志恩日前到場會勘時，柱子才被包得「看起來好像已經做好了」，質疑市府粉飾太平，如今板材一破，工程真面目全被看穿，她也質疑柱體安全性，批市府協調攤商效能不彰。

影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

高雄國中女教師黃竹筍歷經乳癌切除手術，又面臨癌症復發，抗癌路上飽受煎熬，卻始終沒有放棄希望，她重拾畫筆，用作畫傾訴抗癌心聲，盼鼓勵更多癌友，即使身處生命低谷，仍要勇敢迎向陽光，目前畫作於高雄長庚紀念醫院展出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。