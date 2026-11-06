穿浴衣遊愛河灣、跳J-POP 高流下酒祭邀日本9縣市同樂

秋田煙燻醃蘿蔔、笠間栗子酒、柳川相撲味噌，日本美食高雄吃得到。高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年集結逾50攤台日美食與物產，不僅邀請日本饒舌歌手JP THE WAVY登台，民眾還能穿浴衣巡遊愛河灣、跟著J-POP隨機舞蹈起舞。

下酒祭邁入第5年，歷年累計吸引逾40萬人次，高流過去連續兩年與沖繩縣合作，今年攜手日本台灣交流協會將合作範圍擴大至秋田、茨城、笠間、姬路、福岡、柳川、熊本、沖繩及石垣等9縣市。

市集除有秋田的煙燻醃蘿蔔、柳川的相撲味噌試吃，笠間也帶來栗子酒與傳統陶藝「笠間燒」，與高雄締結姊妹市的熊本縣則由老字號「杉養蜂園」參展，現場還有樋口飯糰、大阪燒、京都壽喜牛燒及明太子醬沙威瑪等料理。

首日由「西川淑敏舞踊知家」以名古屋港祭的盆踊舞曲開場，台灣饒舌歌手蛋頭BG8LOCC、日本饒舌歌手JP THE WAVY接力登台，動漫DJ團體「宅邦戰隊」也將帶來歌曲串燒，呼應同期舉辦的駁二動漫祭，DSPS、庸俗救星、薄荷綠工廠、工口紳士及女子偶像團體「存在証明」也將輪番演出。

首日的浴衣巡遊將帶民眾學穿浴衣、木屐，沿愛河灣巡遊，採線上報名，次日推出J-POP隨機舞蹈。活動期間在市集消費不限金額，即可到服務台免費兌換「太鼓達人」遊戲代幣。

下酒祭將於12月5、6日下午3時至晚間10時在高流海風廣場舉行，免費入場，浴衣巡遊報名及活動詳情將於高流官網與官方社群公布。

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高雄流行音樂中心「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年攜手日本台灣交流協會將合作範圍擴大至秋田、茨城、笠間、姬路、福岡、柳川、熊本、沖繩及石垣等9縣市。圖／高雄市文化局提供