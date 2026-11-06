高雄前鎮漁港鋼筋裸露 海洋局澄清：非屬81億新建工程

高雄前鎮漁港柱體外包板材遭撞破、內部鋼筋裸露，引發外界質疑安全性，高雄市府海洋局今天下午再強調，出事的柱體是舊前鎮魚市場的結構補強工程「非屬81億前鎮魚市場新建工程」，目前因早市攤商仍在營業而暫時以纖維水泥板包覆保護，待攤商遷入新建的多功能運銷中心後就會補強。

海洋局說明，舊魚市場設施老舊，經設計評估須做好梁柱補強及整個港區設施環境改造，該處柱體已依施工順序先鑿除失去強度的混凝土表皮，但早市攤商目前仍持續營運，無法提供完整施工區域，只好暫時先以纖維水泥板包覆。

海洋局表示，後續將配合早市攤商遷入新建的多功能運銷中心，待騰出可施工範圍，即可辦理柱體結構補強工程。

不過國民黨高雄市議員陳麗娜今天受訪批評，柱體補強「已經拖很久了」，立委柯志恩日前到場會勘時，柱子才被包得像已完工，如今一破，工程底細被看穿，她並質疑「沒有安全疑慮應該不用做補強吧？就是有安全問題才要補強」，要求市府盡快與攤商協調施工。