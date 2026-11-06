快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東熱帶農業特色產業園區完工 乖乖將設觀光工廠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，目前已有11家企業申請進駐。記者潘奕言／攝影
「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，目前已有11家企業申請進駐。記者潘奕言／攝影

屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，這塊台糖地原本是每年舉辦屏東熱帶農業博覽會地點，2022年開始打造園區，總面積約29公頃，目前已有包括乖乖公司等11家企業申請進駐，為屏東農漁產業加工加值及經濟發展增加動能。

「屏東熱帶農業特色產業園區」總開發面積約29公頃，其中產業用地約17.5公頃，另外也設置滯洪池、景觀綠地及親子共融遊戲場，打造不同於傳統工業園區、兼具產業發展與生活環境的特色園區。

目前已有乖乖、台灣常溫、大田海洋食品、好市萊寵物食品、關北企業、牧樂、遠大事業、金典食品生技、快樂寶貝寵物食品、芊鎰及豆豆濃非基改等11家企業申請進駐，企業使用土地面積77.13%，未來全面進駐後預期可帶動近200億年產值，並創造逾1800個就業機會。

屏東縣長周春米說，屏東農漁業是地方發展重要根基，農漁產品需要透過加工進行產業升級，提高經濟產值。園區鄰近農業生物科技園區、海豐產業園區，透過高屏二快及國道三號串聯周邊產業聚落，形成新的產業發展核心。

乖乖公司總經理簡嘉峰表示，屏東有豐富農漁業資源與屏科大等教育研究機構，企業推動地方創生與產學合作具有發展潛力。未來乖乖除持續深化地方合作，將朝觀光工廠及產銷合作發展，開拓更多元的產業模式。

金典食品生技公司董事長陳美玲表示，公司主要從事鮮果榨汁及飲料製造，進駐園區除考量交通便利，也有與產地直接連結優勢。九如、里港為屏東重要檸檬產區，未來工廠可就近串聯原料產地，從農作生產、加工製造到市場供應形成一條龍布局，擴展全台供應鏈。

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，目前已有11家企業申請進駐。記者潘奕言／攝影
「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，目前已有11家企業申請進駐。記者潘奕言／攝影

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，除了產業用地，也設置滯洪池、景觀綠地等設施。記者潘奕言／攝影
「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，除了產業用地，也設置滯洪池、景觀綠地等設施。記者潘奕言／攝影

屏東 乖乖 觀光工廠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

翻轉稻米價值！大安區農會攜弘光科大打造6款加工新品

南科沙崙園區 拚明年啟動開發

財部：活化閒置國有公用不動產 松南營區11/9開標

相關新聞

前鎮漁港梁柱鋼筋外露 陳麗娜轟：會勘前包起來粉飾太平

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體遭撞破露出鋼筋，引發網友熱議，國民黨高雄市議員陳麗娜今天受訪指出，柱體補強工程「已經拖很久了」，立委柯志恩日前到場會勘時，柱子才被包得「看起來好像已經做好了」，質疑市府粉飾太平，如今板材一破，工程真面目全被看穿，她也質疑柱體安全性，批市府協調攤商效能不彰。

告別25年從政路！連江議長張永江議事槌最後一敲 縣長紅了眼眶祝福

連江縣議會第8屆第8次定期會今天正式閉幕，議長張永江敲下議事槌，不僅為本次會期畫下句點，也為他長達25年的從政生涯畫下圓滿句點。從基層議員一路走來，並連任3屆議長，張永江在閉幕致詞中回顧馬祖四鄉五島的發展歷程，感謝鄉親一路支持，並強調即使卸下議長及議員職務，服務家鄉的熱情永不卸任。

整修經費81億？前鎮漁港梁柱多處鋼筋外露 高雄市府海洋局說明

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港又被民眾發現漁民作業的卸貨區梁柱竟破大洞，赫見裡頭竟是鋼筋外露、嚴重生鏽的老舊梁柱，只是在外層用輕鋼架包裹遮蓋，疑似有安全問題，不少網友更質疑所謂81億元整修經費到底花去哪裡。高雄市政府海洋局今天上午解釋是因早市攤商目前仍持續營運，無法提供完整施工區域以進行結構補強作業。

屏東熱帶農業特色產業園區完工 乖乖將設觀光工廠

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，這塊台糖地原本是每年舉辦屏東熱帶農業博覽會地點，2022年開始打造園區，總面積約29公頃，目前已有包括乖乖公司等11家企業申請進駐，為屏東農漁產業加工加值及經濟發展增加動能。

影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

高雄國中女教師黃竹筍歷經乳癌切除手術，又面臨癌症復發，抗癌路上飽受煎熬，卻始終沒有放棄希望，她重拾畫筆，用作畫傾訴抗癌心聲，盼鼓勵更多癌友，即使身處生命低谷，仍要勇敢迎向陽光，目前畫作於高雄長庚紀念醫院展出。

不滿被稱「兒虐六都之冠」 高市府二度說明：開案數並非愈少愈好

高市府今天針對兒虐議題連發兩篇新聞稿說明，針對去年兒保開案數六都第一，高雄市社會局表示，兒少保護不是開案愈少愈好，也不能單憑開案數量認定兒虐情形是否嚴重，更不能將所有接受兒少保護服務的孩子，都視為遭受嚴重虐待的個案。兒少保護的重點不是追求開案數字降低，而是及早發現風險、積極介入服務，避免需要幫助的孩子被遺漏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。