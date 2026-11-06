屏東熱帶農業特色產業園區完工 乖乖將設觀光工廠

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，這塊台糖地原本是每年舉辦屏東熱帶農業博覽會地點，2022年開始打造園區，總面積約29公頃，目前已有包括乖乖公司等11家企業申請進駐，為屏東農漁產業加工加值及經濟發展增加動能。

「屏東熱帶農業特色產業園區」總開發面積約29公頃，其中產業用地約17.5公頃，另外也設置滯洪池、景觀綠地及親子共融遊戲場，打造不同於傳統工業園區、兼具產業發展與生活環境的特色園區。

目前已有乖乖、台灣常溫、大田海洋食品、好市萊寵物食品、關北企業、牧樂、遠大事業、金典食品生技、快樂寶貝寵物食品、芊鎰及豆豆濃非基改等11家企業申請進駐，企業使用土地面積77.13%，未來全面進駐後預期可帶動近200億年產值，並創造逾1800個就業機會。

屏東縣長周春米說，屏東農漁業是地方發展重要根基，農漁產品需要透過加工進行產業升級，提高經濟產值。園區鄰近農業生物科技園區、海豐產業園區，透過高屏二快及國道三號串聯周邊產業聚落，形成新的產業發展核心。

乖乖公司總經理簡嘉峰表示，屏東有豐富農漁業資源與屏科大等教育研究機構，企業推動地方創生與產學合作具有發展潛力。未來乖乖除持續深化地方合作，將朝觀光工廠及產銷合作發展，開拓更多元的產業模式。

金典食品生技公司董事長陳美玲表示，公司主要從事鮮果榨汁及飲料製造，進駐園區除考量交通便利，也有與產地直接連結優勢。九如、里港為屏東重要檸檬產區，未來工廠可就近串聯原料產地，從農作生產、加工製造到市場供應形成一條龍布局，擴展全台供應鏈。

「屏東熱帶農業特色產業園區」今天舉行完工典禮，目前已有11家企業申請進駐。記者潘奕言／攝影