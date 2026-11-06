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前鎮漁港梁柱鋼筋外露 陳麗娜轟：會勘前包起來粉飾太平

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市府海洋局已在柱子被撞破後，緊急修復外飾板材。圖／高雄市府海洋局提供
高雄市府海洋局已在柱子被撞破後，緊急修復外飾板材。圖／高雄市府海洋局提供

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體遭撞破露出鋼筋，引發網友熱議，國民黨高雄市議員陳麗娜今天受訪指出，柱體補強工程「已經拖很久了」，立委柯志恩日前到場會勘時，柱子才被包得「看起來好像已經做好了」，質疑市府粉飾太平，如今板材一破，工程真面目全被看穿，她也質疑柱體安全性，批市府協調攤商效能不彰。

陳麗娜說，原先的批發魚市場要整個區域全新翻修，市府規畫讓攤商一半營業、一半施工，也和漁民討論過施工方式，柱子本來就應該補強、灌上水泥，但工程一拖再拖。

她指出，柯志恩上一回9月24日到前鎮漁港會勘，前2天現場都還沒施工，會勘當天卻整根柱子已包覆得像完工一樣，但事實上已經裸露很久了，甚至只是使用板材遮蓋，直到這次因為板材被撞破，才讓大家看到。

陳麗娜說，第一個要問的就是安全性有沒有問題「如果沒有安全疑慮，應該不用做補強吧？就是有安全問題才要補強」她也指出，市場地板過滑，已有不少攤商和顧客滑倒，海洋局應一併檢討。

她希望市府趕快和攤商協調好、盡快施工「這個協調說很久了，我感覺是效能不彰」，並批評市府工程出現缺失卻無法及時協調，加上市長陳其邁任期只剩一個多月，整體顯得鬆散。

高雄市府海洋局今天發布新聞稿說明，該處屬前鎮漁港既有魚市場入出口景觀等設施整建改善工程，柱體使用年久，經設計評估確須結構補強，施工時已先鑿除失去強度的混凝土表皮，但早市攤商仍持續營運，無法提供完整工區，因此暫時先以纖維水泥板包覆保護，這次是遭卸魚車輛碰撞破損，後續將配合早市攤商遷入多功能運銷中心辦理柱體補強。

陳麗娜 前鎮漁港 攤商

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