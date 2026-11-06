影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

高雄國中女教師黃竹筍歷經乳癌切除手術，又面臨癌症復發，抗癌路上飽受煎熬，卻始終沒有放棄希望，她重拾畫筆，用作畫傾訴抗癌心聲，盼鼓勵更多癌友，即使身處生命低谷，仍要勇敢迎向陽光，目前畫作於高雄長庚紀念醫院展出。

從小熱愛繪畫的黃竹筍，成為國中教師後，生活被教學與家庭填滿，曾經熱愛的畫筆也逐漸擱置，直到癌症找上門，她重新思考生命中真正重要的事就是找回自己。

前年6月，黃竹筍接受右側全乳切除手術，原以為熬過手術就能逐漸恢復生活，沒想到又面臨癌症復發的考驗，接連而來的治療讓她身心承受極大壓力，但仍努力保持樂觀，從繪畫中為自己找尋前行力量。

她將抗癌心境化為畫作「抱著太陽奔跑」，畫中身穿藍色裙子的女孩，雙手緊緊擁抱金黃色太陽，在盛開的花海中奮力奔跑，彷彿告訴自己即使生命遭遇風雨，依然可以朝著希望前進。黃竹筍感性地表示，重新投入繪畫後發現，原來自己緊緊擁抱的是太陽，更看見生命光亮與力量。

癌症希望基金會與高雄長庚紀念醫院、台灣第一三共公司共同舉辦第11屆「彩繪希望」巡迴展今開幕，現場展出31幅癌友、家屬及醫療團隊創作，每幅作品背後都藏著一段與疾病搏鬥、重新尋找希望的生命故事。

高雄長庚副院長王金洲表示，癌症治療不只是對抗疾病，漫長療程中，病人也面臨情緒起伏、心理壓力及生活調適等挑戰，除了醫療照護，更需要心理支持與陪伴，期盼透過藝術創作，讓癌友及家屬有機會抒發情緒、整理心情，重新找回面對疾病的信心。

基金會副董事長羅盛典醫師指出，精準醫療固然重要，但情緒抒發與心理支持同樣不可或缺，當癌友專注於畫筆與色彩，得以暫時放下疾病帶來的壓力，從創作中重新感受生命的力量，也讓正在抗癌路上的人知道自己不孤單。

巡迴展即日起至11月26日於高雄長庚紀念醫院展出，作品也同步於癌症希望基金會官網線上展出，每幅畫作不只是抗癌歷程紀錄，更傳遞溫柔而堅定信念，生命或許無法避開風雨，身處逆境，依然有勇氣擁抱希望。

癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供

癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供