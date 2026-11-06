快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄女教師黃竹筍（右）歷經乳癌切除及復發，重拾畫筆「擁抱太陽」，畫出抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄女教師黃竹筍（右）歷經乳癌切除及復發，重拾畫筆「擁抱太陽」，畫出抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供

高雄國中女教師黃竹筍歷經乳癌切除手術，又面臨癌症復發，抗癌路上飽受煎熬，卻始終沒有放棄希望，她重拾畫筆，用作畫傾訴抗癌心聲，盼鼓勵更多癌友，即使身處生命低谷，仍要勇敢迎向陽光，目前畫作於高雄長庚紀念醫院展出。

從小熱愛繪畫的黃竹筍，成為國中教師後，生活被教學與家庭填滿，曾經熱愛的畫筆也逐漸擱置，直到癌症找上門，她重新思考生命中真正重要的事就是找回自己。

前年6月，黃竹筍接受右側全乳切除手術，原以為熬過手術就能逐漸恢復生活，沒想到又面臨癌症復發的考驗，接連而來的治療讓她身心承受極大壓力，但仍努力保持樂觀，從繪畫中為自己找尋前行力量。

她將抗癌心境化為畫作「抱著太陽奔跑」，畫中身穿藍色裙子的女孩，雙手緊緊擁抱金黃色太陽，在盛開的花海中奮力奔跑，彷彿告訴自己即使生命遭遇風雨，依然可以朝著希望前進。黃竹筍感性地表示，重新投入繪畫後發現，原來自己緊緊擁抱的是太陽，更看見生命光亮與力量。

癌症希望基金會與高雄長庚紀念醫院、台灣第一三共公司共同舉辦第11屆「彩繪希望」巡迴展今開幕，現場展出31幅癌友、家屬及醫療團隊創作，每幅作品背後都藏著一段與疾病搏鬥、重新尋找希望的生命故事。

高雄長庚副院長王金洲表示，癌症治療不只是對抗疾病，漫長療程中，病人也面臨情緒起伏、心理壓力及生活調適等挑戰，除了醫療照護，更需要心理支持與陪伴，期盼透過藝術創作，讓癌友及家屬有機會抒發情緒、整理心情，重新找回面對疾病的信心。

基金會副董事長羅盛典醫師指出，精準醫療固然重要，但情緒抒發與心理支持同樣不可或缺，當癌友專注於畫筆與色彩，得以暫時放下疾病帶來的壓力，從創作中重新感受生命的力量，也讓正在抗癌路上的人知道自己不孤單。

巡迴展即日起至11月26日於高雄長庚紀念醫院展出，作品也同步於癌症希望基金會官網線上展出，每幅畫作不只是抗癌歷程紀錄，更傳遞溫柔而堅定信念，生命或許無法避開風雨，身處逆境，依然有勇氣擁抱希望。

癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供
癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供

癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供
癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供

癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供
癌症希望基金會攜手高雄長庚舉辦「彩繪希望」巡迴展，展出31幅作品，傳遞抗癌勇氣與希望。圖／高雄長庚紀念醫院提供

乳癌 抗癌 高雄 癌症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

邊緣人互「繪」…做工的人攜手關愛之家彩繪未來 盼弱弱相助

多發性骨髓瘤20年發生率翻倍...常見高齡患者 初期腰痠背痛易被忽略

37%適應症未獲給付 醫盼加速癌症新藥審查

癌藥基金上路一年 癌團調查曝病人自費用藥月花逾5萬、13.2%借款償還

相關新聞

告別25年從政路！連江議長張永江議事槌最後一敲 縣長紅了眼眶祝福

連江縣議會第8屆第8次定期會今天正式閉幕，議長張永江敲下議事槌，不僅為本次會期畫下句點，也為他長達25年的從政生涯畫下圓滿句點。從基層議員一路走來，並連任3屆議長，張永江在閉幕致詞中回顧馬祖四鄉五島的發展歷程，感謝鄉親一路支持，並強調即使卸下議長及議員職務，服務家鄉的熱情永不卸任。

整修經費81億？前鎮漁港梁柱多處鋼筋外露 高雄市府海洋局說明

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港又被民眾發現漁民作業的卸貨區梁柱竟破大洞，赫見裡頭竟是鋼筋外露、嚴重生鏽的老舊梁柱，只是在外層用輕鋼架包裹遮蓋，疑似有安全問題，不少網友更質疑所謂81億元整修經費到底花去哪裡。高雄市政府海洋局今天上午解釋是因早市攤商目前仍持續營運，無法提供完整施工區域以進行結構補強作業。

影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

高雄國中女教師黃竹筍歷經乳癌切除手術，又面臨癌症復發，抗癌路上飽受煎熬，卻始終沒有放棄希望，她重拾畫筆，用作畫傾訴抗癌心聲，盼鼓勵更多癌友，即使身處生命低谷，仍要勇敢迎向陽光，目前畫作於高雄長庚紀念醫院展出。

不滿被稱「兒虐六都之冠」 高市府二度說明：開案數並非愈少愈好

高市府今天針對兒虐議題連發兩篇新聞稿說明，針對去年兒保開案數六都第一，高雄市社會局表示，兒少保護不是開案愈少愈好，也不能單憑開案數量認定兒虐情形是否嚴重，更不能將所有接受兒少保護服務的孩子，都視為遭受嚴重虐待的個案。兒少保護的重點不是追求開案數字降低，而是及早發現風險、積極介入服務，避免需要幫助的孩子被遺漏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。