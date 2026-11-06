高雄公費流感疫苗增3.8萬劑 籲長幼高風險速接種

高雄市衛生局表示，高雄公費流感疫苗再獲中央增購約3.8萬劑，近日已陸續到貨，提醒65歲以上長者及學齡前幼兒等重症高風險族群儘速接種。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市公費流感疫苗今年採購約85萬劑，包含2萬劑加強型疫苗，截至11月5日使用率達76.7%；但65歲以上長者接種率為45.62%，學齡前幼兒為53.21%，仍有提升空間。流感可能引發肺炎、腦炎等重症，長者及幼兒應及早建立保護力。

衛生局指出，依疾病管制署接種建議，年滿6個月以上、尚未入學且今年首度接種流感疫苗的幼兒，以及未滿3歲、今年開打前僅接種過1劑流感疫苗的幼兒，都應確認接種紀錄，依規定完成第2劑，兩劑間隔至少28天。

此外，為鼓勵接種，高雄市推出抽獎活動，65歲以上長者及滿6個月至6歲幼兒，10月1日至11月30日完成公費流感或COVID-19疫苗接種，每接種1劑可獲1次抽獎機會，獎項包括iPhone 17、除濕機、無線吸塵器及禮券等。

衛生局提醒，民眾可攜帶健保卡及相關證明，前往全市逾600家合約醫療院所或社區接種站；6日至25日也將在全聯及萬家福賣場設置接種站，方便就近接種。相關資訊可至衛生局網站查詢。