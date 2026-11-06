告別25年從政路！連江議長張永江議事槌最後一敲 縣長紅了眼眶祝福

連江縣議會第8屆第8次定期會今天正式閉幕，議長張永江敲下議事槌，不僅為本次會期畫下句點，也為他長達25年的從政生涯畫下圓滿句點。從基層議員一路走來，並連任3屆議長，張永江在閉幕致詞中回顧馬祖四鄉五島的發展歷程，感謝鄉親一路支持，並強調即使卸下議長及議員職務，服務家鄉的熱情永不卸任。

縣府今天也特別致贈紀念品，感謝張永江多年來堅守民意、為民喉舌，長期投入地方公共事務。縣長王忠銘致詞時一度紅了眼眶，感性表示，感謝張永江多年來在議會監督縣政、反映民意，與縣府團隊共同為馬祖發展努力。雖然即將卸下職務，但彼此情誼不會因此改變，無論未來身在何處，大家仍是共同推動縣政的好夥伴，一聲問候就是最好的關懷，也祝福張永江身體健康、萬事平安。

張永江表示，本次定期會審議通過連江縣116年度地方總預算暨附屬單位預算，歲入53億9584萬7000元、歲出54億8082萬6000元，另通過縣府提案30案、議員提案3案，為地方建設及社會福利奠定基礎。

回顧25年從政歷程，張永江說，自己從海島基層子弟一路走進議會，承蒙東引鄉親及全體縣民支持，有幸連任三屆議長，為家鄉奉獻心力。這段期間，也見證馬祖從資源匱乏、軍事管制的戰地前線，逐步轉型為國內外知名觀光勝地，海空交通、小三通、藝文活動、體育場館及各項民生建設都持續進步。

他強調，馬祖今日的發展不是個人功勞，而是歷任縣長、立法委員、議員及縣府團隊共同努力的成果。府會之間雖有監督制衡，但透過溝通與尊重，始終以縣民福祉為共同目標。

面對即將告別議事殿堂，張永江也感謝東引鄉親25年來的信任與託付，並向曾經並肩問政的議員同仁致謝。他說，天下沒有不散的筵席，議員任期即將屆滿，也將卸下議長職務，但「服務鄉里的熱心熱情，永不卸任」，為25年從政歲月留下深情註腳。

連江縣議會第8屆第8次定期會今天正式閉幕，議長張永江主持最後一天的議程，還特別感性致詞。圖／民眾提供