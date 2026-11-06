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高雄首波跨年晚會卡司 孫淑媚、許富凱返鄉開唱

中央社／ 高雄6日電

高市府今天公布「2027雄嗨趴」跨年晚會首波卡司，金曲歌后孫淑媚擔綱開場，金曲歌王許富凱接力演出，2位出身高雄的歌手返鄉開唱。市長陳其邁邀請民眾到場迎接2027年。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，孫淑媚近年以多變舞台魅力受到關注，曾在金曲獎頒獎典禮演唱「秘密情人」、「媽媽你無對我講」及「Catch Me」組曲，展現抒情與動感曲風；也曾在金鐘獎頒獎典禮以幽默橋段帶動氣氛。

孫淑媚說，回到家鄉跨年有最純粹的幸福感，將為高雄量身打造開場演出，邀請鄉親一起迎接新年。自己過去在高雄演出，最開心的就是唱完可以很快回家。

許富凱今年迎來出道15週年，近期除2度登上台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，也推出新專輯「尪仔物」，並與icyball冰球樂團合作歌曲「愛你敢有望」，嘗試融合台語音樂與City Pop風格。

許富凱表示，每次回到高雄，鄉親熱情都讓他充滿能量，這次將帶著現場演唱實力與觀眾互動，希望把跨年舞台變成大型歡唱包廂，帶領民眾大合唱。

高雄市政府表示，「2027雄嗨趴」將於12月31日晚間在夢時代舉行，後續演出卡司將陸續公布，邀請民眾提前規劃跨年行程，與孫淑媚、許富凱一起在高雄迎接2027年。

許富凱 孫淑媚 跨年

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