整修經費81億？前鎮漁港梁柱多處鋼筋外露 高雄市府海洋局說明

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港又被民眾發現漁民作業的卸貨區梁柱竟破大洞，赫見裡頭竟是鋼筋外露、嚴重生鏽的老舊梁柱，只是在外層用輕鋼架包裹遮蓋，疑似有安全問題，不少網友更質疑所謂81億元整修經費到底花去哪裡。高雄市政府海洋局今天上午解釋是因早市攤商目前仍持續營運，無法提供完整施工區域以進行結構補強作業。

海洋局表示，前鎮魚市場工程柱包膜為前鎮漁港既有魚市場入出口景觀等設施整建改善工程，該處柱體使用年久，經設計評估確需進行結構補強，施工順序已先鑿除失去強度的混凝土表皮，惟早市攤商目前仍持續營運無法提供完整施工區域以進行結構補強作業，故暫時停工先以纖維水泥板包覆保護，惟遭卸魚車輛碰撞導致破損。

海洋局指出，後續將配合早市攤商遷入多功能運銷中心後，提供完整工區盡速辦理該處柱體結構補強工程。不過補強工程何時復工，海洋局並未說明具體時程。

據了解，現場柱體外觀為白色板材搭配輕鋼架，破口處露出密集箍筋與主筋，混凝土表面凹凸不平，還有多處鑽孔，不過由於照片鋼筋外露嚴重，讓貼文迅速引發熱議，網友狂酸「81億就做成這樣」、更有人酸「民主鋼筋」，直呼「鋼筋露出，全生鏽」、「這樣才可以再要經費」。

啟用逾50年的前鎮漁港是全台最大遠洋漁業基地，韓國瑜任高雄市長期間向中央爭取3000萬元整建，其後時任行政院長蘇貞昌指示推動專案中長程計畫，經費一路提升至60億元，2022年底再加碼核定為81億元。