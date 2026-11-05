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不滿被稱「兒虐六都之冠」 高市府二度說明：開案數並非愈少愈好

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市自2025年建立6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，並結合醫療專業建立即時傷勢諮詢機制，協助社工及早察覺潛在風險，避免孩子被保護網絡遺漏。示意圖／AI生成
高雄市自2025年建立6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，並結合醫療專業建立即時傷勢諮詢機制，協助社工及早察覺潛在風險，避免孩子被保護網絡遺漏。示意圖／AI生成

高市府今天針對兒虐議題連發兩篇新聞稿說明，針對去年兒保開案數六都第一，高雄市社會局表示，兒少保護不是開案愈少愈好，也不能單憑開案數量認定兒虐情形是否嚴重，更不能將所有接受兒少保護服務的孩子，都視為遭受嚴重虐待的個案。兒少保護的重點不是追求開案數字降低，而是及早發現風險、積極介入服務，避免需要幫助的孩子被遺漏。

高市府今天中午發出第一則新聞稿指出，高雄重大兒虐死亡案件非六都最高，呼籲外界勿扭曲數據。晚間7時左右，再針對2025年兒保開案數六都第一闡述立場。

高市社會局指出，中央推動強化社會安全網政策，就是透過社、衛、警、教育及醫療等跨專業合作，及早辨識風險、積極開案。兒少保護案件從疏忽照顧、兒童獨留家中，到嚴重虐待、保護安置甚至虐待致死，風險程度及處遇方式各不相同，不能將不同性質的案件混為一談，僅憑單一數字評斷兒少保護成效。

社會局指出，每起兒少保護案件都須嚴肅面對，市府不會以開案數量作為保護成效的唯一指標，更不會迴避兒虐事件暴露的制度缺失，重要的是有沒有記取教訓、落實改善，提供第一線人員更完善的專業支持。市府將持續強化跨專業合作與追蹤服務，讓社會安全網真正接住每一個需要幫助的孩子。

高雄市在2024年發生重大兒虐致死12人後，已立即檢討精進保護機制，自2025年建立6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，並結合醫療專業建立即時傷勢諮詢機制，協助社工及早察覺潛在風險，避免孩子被保護網絡遺漏。

此外，社會局也與高醫合作，主動安排疑似暴露於毒品危害環境的兒少檢驗並提供協助；對於家長將幼兒獨留家中的情形，也會持續追蹤照顧狀況，並視需要安排親職教育等服務。希望透過更積極的風險辨識與個案追蹤，及早介入過去可能被忽略的問題，降低重大兒虐事件發生的風險。

高雄市政府連發兩篇新聞稿說明兒虐數字，強調兒保開案數並不是愈低愈好。圖／高市府提供
高雄市政府連發兩篇新聞稿說明兒虐數字，強調兒保開案數並不是愈低愈好。圖／高市府提供

兒虐 六都 高雄

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